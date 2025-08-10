男團成員8點現身南港文博會！　「人群中排隊3小時」完全沒被認出

記者黃庠棻／台北報導

三立BL劇集《全面管控》自播出以來話題不斷，主演張哲偉與陳峻廷更成為各大品牌寵兒，近期合體《對立而已》備受矚目的「黑白CP」葛兆恩、Nelson紀成澔成為飲料代言人，今（10）日4人同台參加一日店長活動，粉絲擠爆西門町。

▲張哲偉（左起）、陳峻廷、紀成澔、葛兆恩出席一日店長活動。（圖／記者周宸亘攝）

張哲偉昨（10）日舉辦「Atree夏樂祭」，邀請多組藝人現身表演與粉絲同樂，其中就包含了今（10）日一起出席活動的陳峻廷葛兆恩、紀成澔，他笑說「雖然演唱會上有發生一點小狀況，但整體氛圍都很好，我自己站在旁邊當小粉絲」，也喊話希望「下一次會更好」，更透露未來會有新的企劃。

先前，與紀成澔同屬VERA的成員巴比宣布將在Atree夏樂祭結束後，暫時中斷演藝活動，昨日是團體近期最後一次全員合體，紀成澔談及對方，低調表示「我們有討論很多方式，最後決定折衷，讓他暫時休息」，坦言演唱會結束後「我們回到公司，有坐下來好好聊一下，分開前沒有特別儀式，因為私底下都還會再聯絡」，至於巴比何時回歸，他則說道「要看他狀況」。

紀成澔今日現身時，脖子為著一條亮眼的黃色領巾，馬上就被認出是文博會上的熱門商品，他興奮地分享自己一早8點就跟朋友到南港展覽館排隊，排了大約3小時終於買到領巾，直呼「我這個還是最後一條」，被問到是否有被粉絲認出男團身份，他笑說「我全副武裝，沒人認出來」。

此外，紀成澔近期在台劇《我們六個》飾演家中有智能障礙的小兒子，自然的演技獲得許多觀眾好評，他害羞表示「有找留言來看，覺得很開心被稱讚，一開始壓力很大，怕會演不好會讓館中覺得有矮化的感覺」，幸好都是收到好的評價。

沒想到，談及紀成澔在《我們六個》的表現，一旁的陳峻廷直接爆料「我也有去試鏡這個角色」，透露雙方都不知道對方要去試鏡，到了現場才知道，甚至剛好被排在前後，索性留下來看對方表演，紀成澔的表現讓陳峻廷直呼「試鏡完我就覺得一定是他，完全心服口服」。





