蔡少芬老公突發心臟病「病危險喪命」！發不出聲求救　急做支架保命

香港女星蔡少芬以古裝劇《後宮甄嬛傳》中的皇后紅遍全亞洲，老公張晉也是大眾眼中的熟面孔，近日張晉透露數月前出國旅遊時，突然急病發作，且當下無法發出聲音求救，讓他險些喪命。

張晉在陸綜《披荊斬棘2025》中透露，今年4月全家到國外旅遊，某天突然感到劇烈胸痛、呼吸困難，全身冒冷汗，當下蔡少芬正在10公尺外的地方排隊，他因為病發無法發出聲音求救，只能強忍痛楚等待症狀緩解，事後緊急送往醫院治療，醫生告知需要進行心臟支架手術。

▲張晉4月突發心臟病。（圖／翻攝自張晉微博）



醫生表示，幸好送醫及時，否則後果不堪設想，而張晉在手術後僅休養3至4個月，就投入了《披荊斬棘2025》的錄製工作，節目中坦言當時最害怕的是「若自己一閉眼就會離開最親的四個人」，這種對家人的牽掛遠比身體的痛苦更讓他難以承受。團隊表示未來會更謹慎安排工作行程，將健康放在首位，蔡少芬也暫時減少工作量，專心照顧家庭。

張晉9歲開始習武，多年來擔任武術指導和替身演員，曾在多部作品中展現精湛的武打身手，如在《殺破狼2》中與吳京的精彩對決令人印象深刻。然而，長期的高強度動作戲拍攝，也在他的身體上留下諸多隱患，2023年曾因跟腱斷裂而暫停工作，平日更需戴護腕緩解手部舊傷。

▲張晉多病纏身。（圖／翻攝自張晉微博）