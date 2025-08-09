趙露思直播被疑「鼻子有整」！氣炸直接嗆：有動我就出門被車撞死

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思最近與經紀公司全面開戰，一舉一動都成為話題。事實上，近年來她一直深陷整形疑雲，近來適逢為了講清楚與公司之間的矛盾，以及安撫粉絲，她幾乎天天開直播。不料，9日晚間的直播中，又有人提到了她疑似整形，她選擇正面回嗆，甚至脫口「動了我就出門被車撞死」。

▲趙露思再開直播與粉絲互動。（圖／翻攝自微博）

趙露思9日晚餐時間開直播，期間有人直言她鼻子看起來像動了手術，她看到留言後，直接回嘴「我鼻子動了，我就出門被車撞死！」語氣相當激動，接著一連串開嗆：「整天張嘴就在那亂說，怎麼了？週六你閒著沒事幹？我也是服了，一天到晚的，造謠多少年了？」接著認為類似謠言她也沒必要為此動用法律手段「告完之後又是沒錢賠償，天天就幹這些事」。

▲趙露思回嗆質疑她整鼻子的人。（圖／翻攝自微博）

最後，趙露思在情緒平靜下來後，表示「我鼻子做了的話，就會告訴你們，分享是給哪個醫生做的。」並且提及爸媽、爺爺、奶奶的鼻子都很高，自己根本沒必要動鼻子，無奈道「我至於嗎？我要去動的話，一定去弄這小時候被撞了一個增生（組織）在這，去動的話，我一定是把它削平一點、直一點」。

