趙露思貼身保鑣讚「跟著趙姐特別好」！　網感動：人品見真章

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙露思與經紀公司銀河酷娛之間全面開戰，雙方解約談判已持續數月卻毫無進展，8日晚間的直播中，她甚至直言目前「半隻腳已經跨出這個行業」，引發外界關注，還公開幫經紀人求工作，近日一段過去她與保鑣互動的影片也被挖出討論，影片中可出與保鑣的好感情，馬上就登上熱搜。

▲趙露思近來與公司全面開戰。（圖／翻攝自微博）

趙露思在該段影片中，將鏡頭對準了保鑣，詢問「你有什麼想說的，以後當我保鏢的機會可就少了」，只見保鑣笑著對鏡頭有些靦腆地說道：「跟著趙姐特別好，就很知足，也謝謝趙姐這麼多年的關照」，網友在看到片段後，紛紛大讚「保鑣這段話，露思人品見真章」、「趙露思真誠待人，身邊工作人員感受最深」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲趙露思與保鑣互動成為焦點。（圖／翻攝自微博）

在此前直播中，趙露思曾感性表示身為演員，一直願意傾聽觀眾的意見，「觀眾喜歡什麼樣子，我就是什麼樣子，除了不做這個行業了，我做這個行業就會一直聽大家的意見。」但目前的狀況讓她感到無奈，「現在我可能半隻腳已經跨出這個行業了吧，就差後面那腳後跟沒跟上了。所以就覺得，有點不太願意聽（觀眾的意見）了，就是服從力沒那麽強了。」

點我看影片