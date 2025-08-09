李連杰37歲大女兒結婚了！「送125萬新車祝賀」竟被網友嫌小氣

記者劉宛欣／綜合報導

62歲香港武打巨星李連杰近日在社群上驚喜宣布，37歲的大女兒李思結婚了，他特別送上一輛價值30萬人民幣（約125萬台幣）的車作為嫁妝，幽默地說：「希望女兒能夠早點提車，這樣就可以隨時帶著他去遛彎兒了。」言詞中滿溢的父愛，讓粉絲感受到他對女兒的祝福與喜悅，不過這份心意也意外引起部分網友熱議，有人羨慕，也有人吐槽李連杰「太摳」，認為以他數十億身家來說，這份嫁妝顯得過於低調。

▲李連杰送給女兒的結婚禮物是車子。（圖／翻攝自微博）

李連杰1987年與前妻黃秋燕低調成婚，婚後生下李思與李苔蜜兩個女兒，可惜婚後黃秋燕被送往美國生活，李連杰則留在亞洲拍戲，聚少離多最終導致感情生變，最終於1991年離婚，兩個女兒由黃秋燕撫養，當時因前妻一時未找到合適工作，經雙方同意後，孩子被送回北京，由李連杰的母親照顧。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李連杰開心發文，透露女兒婚訊。（圖／翻攝自微博）

離婚後，李連杰積極修補父女關係，不僅將女兒送進昂貴的私立學校讀書，拍戲再忙也會抽空飛回北京參加家長會，甚至請黃秋燕幫忙溝通，最終他獲得兩位女兒的理解與接納。如今女兒出嫁，李連杰不僅用行動表達祝福，更用幽默話語拉近彼此距離。雖然嫁妝金額引發不同聲音，但在不少網友眼中，他仍是十分用心的父親。