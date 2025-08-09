陸女星孟子義170cm剩不到45kg！「3個月暴瘦5kg」　瘦到見骨近照曝光

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星孟子義在去年因主演《九重紫》翻紅，之後戲約不斷，近期拍攝新劇《百花殺》，傳出身高170公分的她，體重竟驟降至90斤以下（約45公斤），拍照時明顯可見手上的骨頭，連同劇演員都心疼不已。

同劇演員張萌在探班時透露，身高170公分的孟子義為了詮釋劇中「沈汐和」一角，在高強度拍攝期間體重持續下降，已經剩不到95斤（45公斤），對比今年初《奔跑吧》節目時期的體重紀錄，短短3個月內驟減近5公斤，令人擔憂其健康狀況。

▲孟子義瘦到見骨。（圖／翻攝自微博）



針對外界關切，孟子義在個人社群平台發文：「待到秋來八月九，我花開後，等百花殺！」並強調減重並非刻意節食，而是因為炎炎夏日下的密集拍攝行程，加上角色需求所致，劇組導演亦出面說明，孟子義在拍攝期間始終保持專業態度，為了呈現角色的「清冷破碎感」，在造型及身材管理上投入大量心力。

不過專家指出，以孟子義目前的身高體重計算，其BMI指數約為15.4，遠低於正常健康標準（18.5-23.9），營養師也提醒，BMI指數低於16屬於「嚴重消瘦」範疇，可能導致免疫力下降、內分泌紊亂等健康風險。目前《百花殺》已正式殺青，孟子義將投入新劇《尚公主》的拍攝工作。

