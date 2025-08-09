胡瓜跟噴射機阿嬤尬跑　陪姐姐團運動汗流浹背

記者葉文正／台北報導

綜藝天王胡瓜開設Youtube頻道《下面一位》，最近胡瓜和一群姐姐相約出門健行，其中一位有著「噴射機阿嬤」的稱號，高齡88歲的她，還是2025年世壯運短跑比賽的榮獲金牌的選手，阿嬤大方分享噴射機綽號的由來，是因為小時候跑步速度頗快，被同學形容好像噴射機，於是成為她的稱呼。

▲胡瓜(左)陪阿嬤們一起運動。（圖／下面一位）



胡瓜當場和噴射機阿嬤比賽一百公尺，比賽中途不僅被阿嬤的速度驚艷，也不斷讚嘆阿嬤的體力，還化身最佳陪跑員，兩人一起牽手迎向終點，過程中胡瓜也想起自己的母親，兩人的年齡差距彷彿在陪自己的媽媽運動一樣，讓他感到相當溫馨。

隨後胡瓜跟著姐姐團一起爬登山步道，炎熱的天氣讓胡瓜已經汗流浹背，像是淋雨一樣濕透，反觀噴射機阿嬤一臉乾燥清爽，讓胡瓜再度讚嘆。而登頂後遇到熱情的民眾認出，而對方不只是認出胡瓜，同時也認出噴射機阿嬤，興奮的合影表達仰慕之情，讓胡瓜讚嘆噴射機阿嬤的人快比自己還高。



登山活動結束後來到渡船口要乘船返回，特別的地方是要按鈴呼叫船長，令胡瓜感到相當新奇，按鈴後馬上來了一位男子以為是要接待，沒想到只是看到胡瓜的身影前來詢問合照，讓胡瓜覺得受騙哭笑不得。