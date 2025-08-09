《鬼滅之刃 無限城篇》上映首日遭盜錄！花蓮母女偷拍　影城出手了

記者吳睿慈／台北報導

日本超夯動畫電影《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》8日起正式在台上映，怎料，沒想到首日就傳出觀眾盜錄，有網友在Threads（脆）上爆料，一對母女在花蓮秀泰影城鬼鬼祟祟正在拍攝，對此，秀泰影城方面在第一時間緊急處理，影城公關也向《ETtoday》表示，「當下工作人員立刻進去制止該對母女，並請他們自己刪除手機內容」，長期以來都有宣導禁止盜錄。

▲《鬼滅之刃 無限城篇》人氣高，上映首日就爆出有民眾盜錄。（圖／翻攝自木棉花臉書）



《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇》魅力席捲全台，預售票搶購造成售票網當機，全台戲院爆滿，全都為了進戲院「打倒無慘」。怎料，電影上映首日就爆出盜錄案，有觀眾在花蓮秀泰影城冠看電影時，發現一對母女偷偷拍攝電影，立刻向工作人員檢舉。

秀泰影城公關還原當下狀況，現場有觀影的民眾告知影廳人員表示「一直有人在拍攝」，工作人員第一時間進去制止該對母女，「交由她們親自刪除手機裡的相關的影片」，當下有確認過手機檔案。

▲影城再次宣導觀影禁止拍攝。（圖／翻攝自木棉花臉書）



秀泰影城強調，長期以來都有宣導不論是《鬼滅之刃》，還是任何電影，都不容許有盜錄的行為存在，「若是民眾屢勸不聽，將會交由警方處理」，再次宣導觀眾進入戲院片頭、片尾、彩蛋都禁止一切拍攝行為。