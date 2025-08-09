趙露思哽咽認「半退演藝圈」！　直播幫經紀人求工作：在我這沒得幹了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女星趙露思與經紀公司銀河酷娛之間存在合約糾紛，雙方解約談判已持續數月卻毫無進展。8日晚間的直播中，坦言自己目前「半隻腳已經跨出這個行業」，引發外界關注。

在直播過程中，趙露思回應粉絲關於「做自己」的提問時表示，身為藝人和演員，一直願意傾聽觀眾的意見，「觀眾喜歡什麼樣子，我就是什麼樣子，除了不做這個行業了，我做這個行業就會一直聽大家的意見。」但目前的狀況讓她感到無奈，「現在我可能半隻腳已經跨出這個行業了吧，就差後面那腳後跟沒跟上了。所以就覺得，有點不太願意聽（觀眾的意見）了，就是服從力沒那麽強了。」

▲趙露思坦言已經半隻腳跨出演藝圈。（圖／翻攝自微博）



趙露思坦言進入演藝圈以來，一直在接收外界的聲音來改變自己，現在想做回自己，她哽咽說道：「你相信命嗎？我是相信命的。但是我也會相信哪怕我明天去開滴滴（大陸出租車），我都會比別人多開兩個小時，因為我就是一個做事情很拚的人。」更幫經紀人尋求工作機會，「在我這沒得幹了反正，在線求職，有沒有HR啊？」

在連續6天的直播中，趙露思以真實的一面示人，坦言「每天裝精緻很累」，並自嘲是「在家摳腳的女演員」，打破了演藝圈一貫的「完美人設」形象，她也呼籲目前不會接任何代言或是帶貨，因為這些酬勞最後都必須分給公司抽成，連粉絲想送禮物都被她果斷拒絕，「在直播間我們都是平等的。」

