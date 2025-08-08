《膽大黨》致敬X JAPAN沒先告知！　YOSHIKI吐疑惑掀兩派論戰

記者劉宛欣／綜合報導

人氣動畫《膽大黨》第2季近日正在熱播中，沒想到最新一集劇情竟意外惹出爭議。動畫中的角色「星子奶奶」登場帶來了音樂演出，由樂團「HAYASii」演唱插曲〈Hunting Soul〉，曲風與視覺風格被指在致敬日本搖滾天團X JAPAN的經典名曲〈紅〉。不少粉絲一看就發現，X JAPAN團長Yoshiki本人親自在社群轉發留言。

▲〈Hunting Soul〉演出片段。（圖／翻攝自YT）

Yoshiki原先在X分享對這段演出的感想，直言「很有趣」。但隨後他接連發出數篇推文表示，雖己欣賞動畫的創意，但對於相關片段「完全沒有收到事前告知」，而且音樂版權律師也主動與他聯繫，認為這可能涉及侵權，因此必須慎重處理。他甚至提及其他曾向X JAPAN致敬的作品都有事先溝通。

▲Yoshiki親自發文提及。（圖／翻攝自X）

這番言論一出，立刻在社群掀起熱烈討論，有人認為動畫製作團隊Science SARU沒有盡到應有的版權告知義務，但依方面也有人覺得Yoshiki的反應太敏感，畢竟動畫只是「風格致敬」，並未直接使用原曲。截至目前為止，《膽大黨》的官方、製作公司Science SARU等，都還沒對事件作出正式回應。