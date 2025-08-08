台灣唯一！《啥人顧性命》闖進首爾國際戲劇大賞　方文琳角逐亞洲影視女配

記者蕭采薇／台北報導

由方文琳、夏靖庭、楊小黎、吳政迪領銜主演的電視電影《啥人顧性命》國際參展傳捷報，入圍2025首爾國際戲劇大賞「最佳電視電影」獎，是台灣唯一入圍的劇劇作品獎。另外，劇中飾演潑辣婆婆一角的方文琳也憑藉本劇入圍由新加坡主辦的「2025年亞洲影視內容大獎」最佳女配角獎。

▲《啥人顧性命》方文琳演活潑辣婆婆，驚喜入圍「亞洲影視內容大獎」女配角。（圖／公視台語台提供）



接連喜報傳來，女主角楊小黎第一時間於社群與粉絲分享好消息，「謝謝公視台語台，謝謝所有幕前幕後的夥伴！希望這部作品能夠被更多人看見，賦予議題本身更多的回饋和能量。」更標記「#我要去看朴寶劍」興奮之情溢於言表。

婆婆方文琳得知作品入圍也表示非常替團隊開心，「參與這部戲的點點滴滴又回來了！也祝福希望這部戲能抱回大獎」，都為這部潛心投入的好作品被國際看見歡喜不已。

▲《啥人顧性命》夏靖庭、方文琳。（圖／公視台語台提供）

《啥人顧性命》是以植物人長照為主題的黑色幽默作品，方文琳在本劇擺脫過去較溫柔苦情的母親形象，演活了化身講話潑辣、生氣就罵人的婆婆，與本人形象個性有相當大的反差，連飾演她兒媳的楊小黎都說對戲時感受到來自婆婆的壓力。

▲《啥人顧性命》入圍2025首爾國際戲劇大賞「最佳電視電影」獎。（圖／公視台語台提供）

方文琳分享得知消息的第一反應：「一起床打開手機又是從導演還有製作人的叮叮咚咚訊息中驚喜，在腦袋還沒清醒當中來不及打字，扯著沙啞的喉嚨用語音跟他們確定入圍女配的真假？！」而對於是否有信心得獎，她則以平常心看待，「最重要能夠參與這部特別的戲劇演出，也讓大家更注意到這部戲還有自己不同演出層面。」

▲新加坡時代劇《小娘惹之翡翠山》。（圖／華視提供）



此外，入圍首爾電視節的新加坡時代劇鉅作《小娘惹之翡翠山》，也在華視主頻道播出。這不僅是華視四年來首次購買外國劇集，更是首次將新加坡戲劇納入黃金時段播出。自年初於新加坡首播以來，《小娘惹之翡翠山》已在當地創下超過167萬觀看人次，成為五年來華語戲劇最高收視紀錄。