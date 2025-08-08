陳宥心「主動建檔」願捐沈玉琳骨髓！　直接被判出局淚奔了

記者張筱涵／綜合報導

知名主持人沈玉琳日前確診罹患血癌，震驚演藝圈，各界好友與粉絲紛紛集氣祈福。曾受他提攜的藝人陳宥心，8日在社群分享最新進度，透露自己原本打算捐贈骨髓報恩，並立刻展開行動，但因B型肝炎帶原身分無法完成建檔，讓她直呼「直接被判出局」。

▲陳宥心希望能幫上恩師沈玉琳。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳宥心）



陳宥心說，7日得知恩師病況後，馬上打電話向三軍總醫院詢問骨髓捐贈方式，院方轉介她聯繫慈濟骨髓幹細胞中心，接著依指示完成線上「預約建檔」流程，填寫個資、健康狀況及多項聯絡方式，但隔日志工回電卻告知，因她是B肝帶原者，無法列入骨髓捐贈資料庫：「OMG～直接被判出局，害我淚奔了」。

志工同時提到，近期因沈玉琳病情曝光，加上陳宥心的捐贈貼文，不少民眾主動致電諮詢骨髓捐贈事宜，並提醒目前全台唯一的骨髓建檔單位為慈濟骨髓幹細胞中心，直接聯繫最快速。她在得知沈玉琳病情後，曾發文回憶年輕時受對方栽培和一路的照顧，更曾當恩師婚禮伴娘，「陌生人都想幫，更何況是自己的恩師」。

▲陳宥心亮出填寫的表格內容。（圖／翻攝自FACEBOOK／陳宥心）



雖然無緣成為捐贈者，陳宥心仍呼籲更多人響應，「現在還有許多人在等待骨髓，希望大家多發揮熱心，一起共襄盛舉」。她也透露，許多圈內友人與粉絲都在為沈玉琳加油，期盼他早日康復，重返螢光幕帶來歡笑。