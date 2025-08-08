ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
KAT-TUN驚喜宣布「最後演唱會」
曾寶儀帶「第二個張小燕」回家！ 女主角愛跟表哥們泡澡遭媽活逮

記者葉文正／台北報導

三立與 MyVideo 聯手推出的療癒系旅遊節目《我們回家吧3》，由曾寶儀主持，每集邀請來自戲劇、音樂、舞蹈等不同領域的跨界嘉賓，一同踏上回家的旅程。繼韓國篇邀請葉舒華與安芝儇後，本週節目鏡頭轉往台灣最北端的港都——基隆，邀來被譽為「戲劇圈的大秘寶」的實力派演員百白，帶觀眾走入她私密又真摯的成長記憶。

▲百白與曾寶儀回到基隆的家。（圖／三立提供）

▲百白(右)與曾寶儀回到基隆的家。（圖／三立提供）

百白曾獲第23屆台北電影獎最佳女配角肯定，是眾多劇迷心中的「神助攻角色」，每每現身總讓劇情加分。這次回到父親的故鄉基隆，她一開場便笑說自己是「半個基隆人」，每逢年節全家都會返鄉祭祖與家族聚會。而這趟返鄉行程第一站，就是參與在地重要的文化盛事「基隆中元祭」，並造訪代表性的主普壇，讓曾寶儀也直呼開了眼界。在節目中，百白帶著曾寶儀走訪她人生中的「第一次車禍地點」——一棵她當年開車誤踩油門撞上的老樹。如今老樹依然屹立不搖，彷彿成了她人生的見證者。

▲百白與曾寶儀回到基隆的家。（圖／三立提供）

▲兩人遍嚐基隆小吃。（圖／三立提供）

接著來到她小姑姑家，長輩親手準備一整桌家常菜，呈現出濃濃的家族情感。姑姑回憶起百白從小就伶牙俐齒、超會頂嘴，連爺爺都笑說她「將來會是第二個張小燕」。不過當年家人對演藝圈並不熟悉，只希望她能有一份穩定的工作，沒想到百白最後靠自己打拼，成了戲劇圈備受矚目的存在。

▲百白與曾寶儀回到基隆的家。（圖／三立提供）

▲百白被自家長輩爆料。（圖／三立提供）

談起成長的趣事，百白笑著說自己小時候超愛玩，曾和表哥們一起泡澡，結果被媽媽強行拉出來，「因為我們已經五年級了啦！」讓曾寶儀笑翻，直說：「百白真的可以把任何溫馨的故事講成爆笑脫口秀。」節目尾聲，百白特別帶曾寶儀來到她的「秘密基地」——新山水庫步道。這裡風景遼闊、可俯瞰整座基隆，是她冥想、打坐、與自己對話的地方。她透露疫情期間曾在基隆獨居長達八個月，因與家人防疫觀念不同而選擇一人生活。「搬進去第二天廚房燈就壞了，但我不會修，只好用手電筒煮了一整個月的飯。」她坦言那，，段日子孤單卻自由，也在當時持續教表演課、進行劇本分析，人生雖孤獨卻也充實。

她還笑說家中曾出現虎頭蜂窩，她竟天兵般用塑膠袋試圖「套住搬家」，結果卻引來整票蜂群。談笑之餘，她也提到演藝生涯中重要的一刻：「北影得獎後，大家才真正開始注意到我。」如今她不僅備受肯定，也開始獲得更多曝光與角色機會。節目最後，百白分享家人們之間最有趣的小默契——她和爸媽與弟弟的生日全都靠得很近，每年都四人一起過生日、只吃一個蛋糕，而且都是她親自張羅。她說：「雖然簡單，但這就是家。」


經過這次拍攝相處，寶儀儀表示，會與百白見面是因為她在國片中經常出現，雖然不是每次都是主角，但她的每次亮相都讓人難以忽視，總能恰到好處地為劇情增添笑點或緊張感，成為無法忽視的存在。經過深入了解後，寶儀儀發現百白不僅是一位演員，還是一位表演老師，為表演藝術付出了很多。「以前我去基隆都侷限於廟口或吃海鮮，但有好多好玩的市場，最重要是這次看到一個很可愛的人和她好可愛的家庭。」

