500坪豪宅被笑像牛舍！韓惠珍坦承「設計失敗」　冬天還會被困住

南韓名模韓惠珍近日在個人 YouTube 頻道上公開自己親手設計、位於江原道洪川500坪別墅的真實使用心得，並直言這棟房子「有點失敗」，影片標題更直接寫下「洪川失敗的房子…老實評論」。

韓惠珍透露，別墅落成至今已近3年，當初花了半年多時間設計，入住後卻發現問題不少。其中最讓她後悔的，是外觀與結構設計。她笑稱自己為了美觀將屋頂漆成黑色、建築拉長，結果被媽媽虧「像牛舍」，甚至她自己從外面看回家時，也覺得的確像畜舍。此外，玄關朝北讓冬天積雪不易融化，嚴重時甚至會凍到門打不開。

不只如此，原本為了享受戶外泳池與「露天洗澡感」，特別設計了戶外淋浴間，但因為裝了防範外人入侵的監視器，最後也沒能放鬆享受，「雖然只有我自己會看到，但還是變得形同虛設」，感嘆理想與現實的落差。不過，她還是有感到滿意的設備，那就是在客廳安裝壁爐：「這是100分的選擇。」

影片曝光後，不少網友留言表示「住進去後才會知道理想與現實差距」、「聽到真實的分享很有幫助」、「修一修應該就好了」、「期待她改造後的樣子」。韓惠珍過去曾在頻道公開這棟洪川別墅，引起廣泛關注，據悉她目前在首爾與洪川兩地往返，享受半都會、半鄉村的生活。

