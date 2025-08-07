爸國外工作…每年只在家10天　黃嘉千電話痛訴「童年缺父愛」淚崩

記者黃庠棻／台北報導

八月八日父親節到了，舞台劇《明星養老院》主要演員黃嘉千與羅美玲趁機對爸爸說聲「我愛你」，分享近幾年對於父女關係的心得。黃嘉千說，不管幾歲，親子之間可以真誠的表達感情，是非常美好的。





▲舞台劇《明星養老院》由黃嘉千、羅美玲主演。（圖／金星文創提供）

黃嘉千在《明星養老院》飾演失憶的偶像女團成員，現實生活中，爸爸從她小時候就長期在國外工作，只有過年期間能回台灣陪小孩十天，就要離開；但她小時候不覺得缺少父愛，因為爸爸很顧家。可是長大後，發現自己內心對爸爸有心結，儘管知道爸爸盡力了，但分配給小孩的時間實在太少，好幾年她都不想接爸爸打來的電話，父女關係變得很緊繃。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃嘉千跟父親解開心結。（圖／金星文創提供）

3年前，黃嘉千忽然覺得父女之間這樣卡著不講話很可惜，尤其想到自己的信仰是父親送的禮物，基於對天父的愛，讓她主動打電話給爸爸，說出心中的感受。她告訴爸爸，自己對父親這幾十年來分給他們的時間這麼少，感到很憤怒、生氣，但是又知道爸爸是個很盡責的好爸爸、更謝謝爸爸給了她如此美麗的生命與信仰。

▲黃嘉千跟父親解開心結。（圖／金星文創提供）

種種矛盾情緒衝擊讓黃嘉千在電話裡哭到崩潰，爸爸在電話中也落淚表示自己真的很抱歉、心裡真的很「艱苦」，還不時說「妳說，爸爸在聽！」鼓勵她繼續傾訴；爸爸聽了她的心聲後，也勇敢地放下長輩的面子問題，對她說「抱歉」，兩人終於和解。

▲黃嘉千與爸爸。（圖／黃嘉千提供）

羅美玲在《明星養老院》飾演資深追星族兼養老院總管，她的爸媽在她小時候離異，爸爸獨自帶著她與弟弟到台北工作。一個大男人不知道怎麼照顧孩子，只能把他們鎖在租來的屋子裡，等下班再帶他們去吃飯。

▲舞台劇《明星養老院》由黃嘉千、羅美玲主演。（圖／金星文創提供）

羅美玲表示自己小時候真的很皮，姐弟關在屋裡到處找東西玩，玩爸爸的吉他玩到弦都玩斷，畫牆壁也畫到完全沒有空隙，就想玩日曆，一張一張撕、一張一張燒，後來看到火太大，緊張得把棉被蓋在火上，反而引發大火，房東氣到趕他們走，爸爸只好帶著他們兩個回到山上。

▲羅美玲分享與父親的可愛故事。（圖／金星文創提供）

儘管如此，羅美玲回憶爸爸還是很認真地照顧他們，家在山上太陡，每次爸爸騎野狼125載他們回家，弟弟坐前面的油箱上，她坐後座又沒有扶手，每次騎到最後三百公尺，路陡到她總是從機車後座直接滑到地上，只好跟在後面跑回家，問爸爸怎麼把她丟在那裡，爸爸懊惱地說「車子太老不能停，一停就會熄火啦！」

▲羅美玲分享與父親的可愛故事。（圖／金星文創提供）

事實上，羅美玲的爸爸年輕時也有明星夢，還考到歌星證，後來她歌唱比賽奪冠、準備追逐星夢時，爸爸大力支持，可惜第一次發片沒闖出成績，只能連夜收拾行李回到部落。羅美玲記得回家那天的星空特別漂亮，看到爸爸，她忍不住道歉「對不起！讓你失望了！」沒想到爸爸卻說「沒有，這不算失敗，你還這麼年輕！」給她很大的空間、讓她盡情發揮，堅持至今。

▲羅美玲與爸爸。（圖／羅美玲提供）

現在自己成了三個孩子的媽，羅美玲更能體會當年爸爸單親帶著他們的心情，每次跟爸爸講電話都「愛你」說個不停，也經常回部落看爸爸。老公Terry的爸爸已經過世，直接把岳父當爸爸，每次回去都幫父親剪髮、刮鬍做造型，翁婿感情融洽。

唯一讓羅美玲傷腦筋的是爸爸很喜歡教小孩一些有的沒的，好比唱歌，明明是「山南～山北～」，她爸爸就要唱「山你老， 山你老北」，讓她嚇得制止說「爸！這裡有小孩啦！」

舞台劇《明星養老院》描述資深明星們如何放下過往恩怨以及明星光環，找回生命中的自在與快樂，其實，每個人都可以是自己心中的大明星。目前享有早鳥票優惠，歡迎觀眾預購，與爸媽一同越活越好、越活越有希望。11月8日、9日在高雄文化中心至德堂演出。