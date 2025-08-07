快學起來！馬念先結婚16年曝保鮮秘訣　認有摩擦送金句：睜一隻眼閉一隻眼

記者孟育民／台北報導

公視節目《誰來晚餐16》本周邀請創作歌手馬念先擔任來賓，拜訪從金門移居到日本的淑亭一家人。聊到夫妻相處，馬念先也大方分享自己與太太16年的相處之道。兩人選擇在家中保有各自空間，彼此尊重。他笑說：「我跟我太太是還蠻OK的，我太太個性比較急一點，所以我覺得到了一定的年紀，其實都需要一個自己的空間，其實開車也就是一個獨處的時間。」

▲馬念先（中）到金門拜訪居到日本的淑亭一家人 。（圖／公視提供）

在經營夫妻關係的課題上，馬念先也分享了一些自己的看法，他認為好的關係建立在適度退讓與尊重對方選擇上，他舉例在養狗這方面，自己就有許多與太太不同的意見，但並不會因此產生摩擦，馬念先表示：「有的時候要睜一隻眼、閉一隻眼，不需要去互相挑毛病。」

▲馬念先送婚姻金句 。（圖／公視提供）

馬念先也談到照顧長輩的經驗，更加體悟到「尊重對方」的道理：「以前看媽媽照顧爸爸，我們回家會覺得她這樣做不對、那樣太多，但事實上，我們也只是偶爾回去，真正每天照顧的人，其實我覺得要尊重她。」

▲馬念先聊起夫妻經營之道。（圖／公視提供）

出道超過30年的馬念先，不斷在歌手和演員間切換身分，受訪家庭夫妻倆都是他的忠實粉絲，馬上關心起偶像的新專輯創作進度。馬念先坦言自己的個性其實很不適合當唱片製作人，他表示：「我這個人的個性比鬆，會覺得好像怎麼樣都可以，但是唱片製作人要很決斷，就比如說我今天覺得這個顏色太淡了，就要改深一點，那我自己會覺得說，其實這淡淡的也有它的一種味道，沒有很強求說一定要做什麼東西」，對於創作節奏，馬念先始終抱持著從容態度。











