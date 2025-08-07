藍心湄遭3猛男圍攻！嬌羞表情全被拍　她「手伸褲內塞錢」全場暴動

記者孟育民／台北報導

《女人我最大》本集邀請季芹、Mei、風田、薔薔、草莓、小宮帶來夏日消暑撇步，要教觀眾如何透心涼。除了物理性消暑，節目邀來「MUSCLE HIGH」台灣猛男秀，要讓觀眾靠視覺就涼爽，薔薔見裸肌猛男心花怒放，拿起一疊鈔票就往猛男褲襠拍打「驗貨」，主持人更被猛男圍攻，不停在她身上扭動，讓她露出嬌羞表情，全場氣氛嗨翻！

▲藍心湄被3猛男圍攻。（圖／TVBS提供）

3位「MUSCLE HIGH」代表獻上清涼猛男秀，3人一邊性感熱舞一邊走到嘉賓區脫掉上衣，逗得現場女藝人尖叫連連。薔薔見猛男火辣，直接掏出一疊鈔票，拍打猛男褲襠，要測試他們的「腰部」實力，還吆喝、鼓吹其他女藝人：「把鈔票塞進他們褲子裡啦！」將現場氣氛瞬間引爆，身為人母的季芹在旁羞得不敢直視，拿鈔票遮住視線，羞喊：「我的手真的伸不出去啦！」

▲薔薔把鈔票塞進猛男褲子裡。（圖／TVBS提供）

猛男之一的小宇吐露，表演猛男秀不為人知的苦處，像是被觀眾抓頭髮，甚至抓傷皮膚，「有的女觀眾太興奮，會猛抓我的頭髮，這時要順勢抓著對方的手，引導到別的地方」，說完露出胸口，果然有數條抓傷疤痕，主持人藍心湄感嘆：「也是職災的一種！」



