唐綺陽運勢／雙魚「感情太機車」牡羊可期待異國戀！雙子財務順暢

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報 8/11-8/17】

星象影響：火星進天秤、風象大三角＆風箏格、水星順行、水火60度

本週火星進天秤，天秤座有爆紅機會，忙碌中要留意刀火燙傷，也要小心脾氣爆發。風象星座大三角形成，風箏格啟動，人際關係與政治紛擾浮現。水星順行，過去逆行時溝通不良情況改善，大眾開啟溝通模式，接納不一樣的聲音。水火60度相位，溝通合作和陣營結盟都更為積極。

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）



12星座個別影響：

金牛：凡事多找人協商別內耗；感情直接與對方溝通

處女：聽令行事別自作主張；感情亦少說少錯更順利

天秤：衝動後果恐難以彌補；感情也當心傷害重要者

雙魚：完美主義反造成阻礙；感情有點太機車難相處

雙子：進度順利、財務順暢；感情靠打扮外型來加分

巨蟹：擔任背後支援更有表現；感情低調反凸顯存在

天蠍：幕後低調行事更展現能力；感情建議悄悄進行

水瓶：合作對象作風較制式化；感情適合走穩重路線

牡羊：向外擴展格局有發展性；感情亦可期待異國戀

獅子：受長輩賞識提拔有助力；感情備受關心或催婚

射手：人脈資源適合妥善運用；感情放鬆勿庸人自擾

魔羯：貴人運可能在交友圈中；感情適合從朋友升溫