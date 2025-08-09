《玻璃之心》金句幾乎藏歌詞裡！「直接唱給你聽」：懷抱相信的聲音前進

文／潘慧中

《玻璃之心》不僅是一部以樂團為主題的日劇，整理這篇時還意外發現台詞其實沒有巨量的金句，沖淡了說教氛圍，轉而聚焦在音樂上，讓歌詞去帶動劇情，最後甚至給觀眾一整集的演唱會，彷彿是Tenblank的紀錄片。

▲《玻璃之心》是佐藤健第一部升格為製作人的作品。（圖／翻攝自Instagram／netflixjp）



先不談劇情的話，整部作品無論是演奏場景或是日常構圖都很有美感，光線處理也很細膩，讓角色的神情變得很有層次，份外凸顯演員們的顏值，因為我真的沒想到佐藤健、町田啓太和志尊淳居然還可以帥成這樣！！！

[廣告]請繼續往下閱讀...

第一，佐藤健為什麼一直用好看的下顎線暴擊鏡頭？第二，町田啓太咬髮圈綁馬尾怎麼能這麼慾？第三，志尊淳的嘴唇怎麼辦到那麼保濕的？！原本想說他們都那麼常演帥角色了，到底還可以怎樣啊？但看完這部你就會知道，原來還可以那樣啊！！！（結果讓藤木直人留花輪瀏海XDDD） 更多評論請點：佐藤健《玻璃之心》想說什麼？「看完10集最大遺憾」OST直接加歌單

▲町田啓太咬髮圈綁馬尾的片段真的很值得細品……。(つд⊂)（圖／翻攝自Instagram／netflixjp）



1. 甩開所有迷惘，這裡無分善惡，以傷痕為證，將黑暗化作光芒，懷抱你一直相信的聲音前進。

2. 他們根本不了解妳的聲音，只憑外在條件來評論，只看什麼身份、年齡、資歷，那些東西在我們的音樂面前根本毫無意義，我啊，如果被那些偏見妨礙，我寧願更虛張聲勢，直接顛覆現有的規則。

3. 妳有野心真是太好了，現在這樣就夠了，總有一天，妳會親口說出「我有自信」。

4. 我無法融入，無法愛自己，但這些聲音（溫暖與光明）把我整個包裹起來。每一個生命誕下來必定有緣由，你不能把自己抱在懷裡，或許這就是我們相遇的原因。

5. 昨日與過往的焦躁與掙扎，毫無疑問，造就了如今的我。

6. 我不想只在他背後追著走，而是跟他並肩前進。

7. 當見到喜歡的人時，心臟會怦然跳動，當聽見最愛的音樂時，胸口會被緊緊揪住，這些摯愛之人、我們深信不疑的音樂，都讓這份心跳更有力量、更加真實。

8. 音樂不在於技巧高低，音樂在於發現自己內心正在發生的事，你必須徹底面對自己，把一切都坦率地表現出來，只有這樣，才能真正打動別人的心。

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net