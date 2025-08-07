ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
沈玉琳罹癌
善待自己的6個方法！
集氣！沈玉琳罹血癌「超過50位明星祈福」
佐藤健《玻璃之心》想說什麼？「看完10集最大遺憾」OST直接加歌單

文／潘慧中

「天才的聲音會讓凡人陷入不幸。」

《玻璃之心》整個故事持續以這句話來烘托男主角多麼有才華，但中心主旨也是要證明這個想法是錯的。男主角同父異母的弟弟早就看清，所以才這麼說：要麼毀了他的聲音，要麼自己被毀。環視男主角身邊的人，從之前的男夥伴、女經紀人到後來的女主角，皆一度落入不幸的泥淖，但看到最後會知道編劇想說的是，在渴望追上那些走得快的人之前，更重要的是深信自己的節奏也值得被聽見。一旦種下這個信念，你就不再圍繞著那些人轉動，而是回到「自己是誰」的中心。

▲▼佐藤健,玻璃之心。（圖／翻攝自Instagram／netflixjp）

▲《玻璃之心》是佐藤健第一部升格為製作人的作品。（圖／翻攝自Instagram／netflixjp）



這部劇想傳達的，不只是天才與凡人之間的差別，而是當你身處他人的光芒之下，能否仍然看見自己的價值，而不被他人的光芒吞沒。所謂「做自己」，一點也不像勵志作家所說的正向積極，而是要有勇氣面對自己內在的混沌與拉扯——你要擁抱陽光，也要接受被陰影覆蓋；你要體會雀躍，也要學會安放失落。在劇中，那些一度陷入不幸的角色，在音樂的帶領下慢慢理解了這一點：只有誠實地做自己，才有機會同時成就自己和他人的人生。

我喜歡編劇想傳達的這個精神，也喜歡這部作品藉由音樂推動劇情的方式，但遺憾的是每條支線都沒有特別花心思打磨核心概念，反而經常丟出一些語意漂浮、難以落地的台詞，或是女經紀人出於嫉妒一直對女主角講大量尖銳的話，中間穿插鍵盤手愛上女主角，但發現男主角的心意後假裝不喜歡的劇情，帶出男主角生病的轉折後，前夥伴還是不停發飆撂狠話，導致故事到最後長得很破碎，像是少了某種凝聚力，把所有角色與故事核心串起來的那種凝聚力。

▲▼佐藤健,玻璃之心。（圖／翻攝自Instagram／netflixjp）

▲▼《玻璃之心》劇情有可惜之處。（圖／翻攝自Instagram／netflixjp）

▲▼佐藤健,玻璃之心。（圖／翻攝自Instagram／netflixjp）

男主角和同父異母的弟弟這條支線（沒錯還有這條支線）相較之下敘述得完整多了。從弟弟的視角出發，回憶媽媽不滿他彈琴技巧從小就不如哥哥，被鋼琴壓傷手指從此不彈，但並沒有因此放棄音樂，反而相信自己的歌聲闖出另一條路，中間為女粉絲擋刀（而且他記得女粉絲每場演唱會都會參加這一點我還看到泛淚），住院後，兄弟倆終於在病榻前說開和解，到合體唱歌。這一整段不難看出編劇其實有說故事的能力，同時有貼著核心概念在寫，但其他角色的人物設定卻跟不上一樣的腳步，這點非常可惜。

▲▼佐藤健,玻璃之心。（圖／翻攝自Instagram／netflixjp）

▲《玻璃之心》兄弟線相較描述得完整多了。（圖／翻攝自Instagram／netflixjp）

若能將兄弟線的敘事力度擴展至其他角色的轉折與掙扎，《玻璃之心》便不只是在講天才不想覆蓋別人光芒、不想只聽見一種完美音樂的故事，更能成為一部描繪人性、共鳴深刻的群體成長作品，讓觀眾在其中照出自己的影子。

雖然劇情力不從心，但做為佐藤健第一部升格為製作人的作品，我認為可以看出除了演員本業外，他對於音樂與表演的高度野心。光是2019年決定將《玻璃之心》影像化後，他就開始練琴，開拍時全程親自演奏，甚至以一場大型演唱會做為最終章，讓所有角色的聲音交會於同一個舞台，每個人都能坦然聽見自己的聲音，也讓反覆出現的台詞「天才的聲音會讓凡人陷入不幸」有了另一層意義，這份投入就值得獲得讚賞。

「音樂不在於技巧高低，音樂在於發現自己內心正在發生的事，你必須徹底面對自己，把一切都坦率地表現出來，只有這樣，才能真正打動別人的心。」

▲▼佐藤健,玻璃之心。（圖／翻攝自Instagram／netflixjp）

▲▼《玻璃之心》結局直接開演唱會。（圖／翻攝自Instagram／netflixjp）

▲▼佐藤健,玻璃之心。（圖／翻攝自Instagram／netflixjp）

筆者為《ETtoday星光雲》編輯，以上言論為個人立場，與公司無關。ET論壇歡迎雲友更多參與，也歡迎網友發表高見，投稿請寄editor@ettoday.net

