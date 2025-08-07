直擊／太香了！33位大咖AV女優抵台　「素顏真面目曝光」松機現奇景

記者吳睿慈／台北報導

一年一度「TRE台北國際成人展」即將在8日開展，33位大咖女優於7日搶先抵達松山機場，由S級女優南沢海香、村上悠華、石原希望最先踏入入境大廳，她們推著行李、親切打招呼，就連素顏都看得出來皮膚吹彈可破。而緊接著抵台的另外29位女優，甫現身就引起熱烈尖叫聲，她們與粉絲親民聊天、收禮物，松山機場現奇景。

▲AV女優集體抵台，松山機場香噴噴。（圖／記者周宸亘攝）



33位大咖女優於7日分成兩批來台，南沢海香、村上悠華、石原希望最先踏入入境大廳，再來是櫻空桃、七澤米亞、石川澪、宮下玲奈、涼森玲夢、神木麗、伊藤舞雪、miru、西宮夢、金松季步、明里紬、青空光、七嶋舞、本庄鈴、神宮寺奈緒、未步奈奈、瀨戶環奈、惠理、藤森里穗、長濱蜜璃、淺野心、葵伊吹、田野憂、七瀨愛麗絲、森日向子、北野未奈、美園和花、竹內有紀、五日市芽依等人，33人宛如旅行團般，打扮得樸素，有些人甚至是素顏，但展現水煮蛋美肌，膚質狀況都不錯。

▲S級女優南沢海香、村上悠華、石原希望最先踏入入境大廳。（圖／記者周宸亘攝）



2025 TRE台北國際成人展將於8月8日至10日在南港展覽館2館盛大登場。主辦單位邀來153藝能的超人氣偶像七森莉莉、永遠的性感媽媽白石茉莉奈、被譽為真偶像系美少女的小湊四葉，以及S1王道美少女代表榊原萌，4位話題女優齊聚一堂，特別打造讓人臉紅心跳的「五感盛宴」。還有重量級企劃，3位最強冠軍女優團村上悠華、石原希望、南沢海香首次同框亮相。