「願捐沈玉琳骨髓」網批：有點常識！陳宥心高EQ回應：我會不知道嗎

記者陳芊秀／綜合報導

57歲主持人沈玉琳昨日（6）發文證實罹患血癌，各個社群網站總計湧入上萬則打氣留言，眾多藝人輪番送上鼓勵。徒弟陳宥心更發聲願捐骨髓給恩師，然而她的言論引發部分網友質疑，本人7日再度發文回應。

▲恩師沈玉琳證實罹患血癌，陳宥心發聲願捐骨髓。（圖／翻攝自臉書）

陳宥心提及，有些網友對醫師娘的醫療知識可能有較高標準，被批評「不是你想捐就能捐要配對成功好嗎～有點常識。」而她展現高EQ幽默回應，請大家在留言前能先閱讀內文，並直言：「你都知道這點了，我會不知道？」她更以夫妻關係為喻，笑稱自己不會因為嫁給醫師，醫療知識就變強，而身為肝膽腸胃科醫師的丈夫林暘朝，也沒有因為娶了她就精通主持，藉此請大眾別對「醫師娘」有過高的專業標準。她的醫師丈夫也全力支持，表示連陌生人都會想幫助，更何況是自己的恩師。

▲陳宥心願捐骨髓，被部分網友批評「不是你想捐就能捐」，高EQ回應：「你都知道這點了，我會不知道？」（圖／翻攝自臉書）

同時陳宥心感性表示，年輕時受到沈玉琳栽培，直到現在也受到恩師照顧，從新聞報導得知病況後，許多民間友人都主動聯繫希望能盡一份心力。她感受到演藝圈與粉絲們都在為玉琳哥集氣，大家真心期盼他能早日康復，回到螢光幕前繼續帶給觀眾歡樂。

陳宥心曾發文透露，自己算是沈玉琳第一個簽約的藝人，在一位有特殊背景的大佬託付下經營她的經紀約。她在沈玉琳公司沒幾年，就讓我賺到人生中第一桶金，在24歲時就在內湖置產，曾在沈玉琳婚禮當伴娘，對恩師充滿感激。