沈玉琳血癌停工！《11點熱吵店》未來動向曝光　唐綺陽喊話：等你回來

記者孟育民／台北報導

主持人沈玉琳日前住進加護病房，6日確定其罹患的是血癌，對此本人也證實病情，並坦言接下來會有一段時間無法和大家見面，會好好配合治療、專心養病，消息一出震驚演藝圈。沈玉琳手上目前僅有《11點熱吵店》主持棒，製作單位今天錄影找來小禎、唐綺陽代班，節目動向備受關注，稍早TVBS也做出回應。

▲ 《11點熱吵店》未來動向曝光 。（圖／TVBS提供）

對於節目動向，TVBS回應：「謝謝大家這段時間關心玉琳哥和節目狀況，我們深感不捨，但一切以玉琳哥健康為重，希望他好好安心休養。目前節目錄影皆已彈性調整，推出精彩的代班主持人組合，我們也期待玉琳哥早日康復、健康回歸，Together Forever！」表示目前還未有正式的代班人選，但沈玉琳確定不會被取代，會等待他健康回歸。

▲沈玉琳健康令外界關注。（圖／翻攝自臉書）

代班之一的唐綺陽也在沈玉琳貼文底下留言，「玉琳哥，製作單位跟代班之一的我，會守護好你的節目，等你回來￼，有這麼多人的祝福，你會好起來的，等你。」Melody則說：「哥～ 好好養身體，早日康復， Together forever。」