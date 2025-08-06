潘瑋柏迎45歲生日！　曝光「重磅喜訊」甜喊：Yes I Do

▲潘瑋柏今迎來45歲生日。（圖／眾水之音、潘瑋柏工作室提供）



記者翁子涵／台北報導

潘瑋柏今（6日）迎來45歲生日，談及生日願望，他表示除了希望家人與粉絲大家身體健康外，潘瑋柏說：「希望演唱會一切都很順利，希望大家可以支持我今年發的新專輯！」隨著正在企劃新專輯製作期，粉絲最心心念念，何時有機會能看到他開唱？潘瑋柏也說：「目前巡演正在進行中，未來將有更多的規劃呈現給大家，請粉絲期待一下！」

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▲潘瑋柏推出新單曲。（圖／眾水之音、潘瑋柏工作室提供）



他也推出新單曲《Yes I Do》，為熱情夏日注入甜蜜氛圍，這首充滿節奏感的歌曲，以輕快旋律描繪愛情與生活的浪漫，從細節中展現對熱愛的坦率回應，整曲洋溢著明快愉悅情緒，讓粉絲對他即將發行的新專輯充滿期待。

談及創作理念，潘瑋柏以熱情夏日為靈感，將輕快節奏與甜蜜情感融入旋律，打造出充滿律動的夏日情歌。他表示，「Yes I Do」不僅是對愛情的堅定回應，更象徵著對生活抱持積極態度，歌詞中細膩意象，如「咖啡加了白糖」等，巧妙傳達愛情的甜蜜如何為日常增添美好，喚起聽眾對美好生活的共鳴。

