等了一年！許光漢退伍「首個公開活動」曝光　8月底見粉絲「同台互動」

記者蕭采薇／台北報導

經過一年的等待！「國民老公」許光漢6日正式退伍，於南投結束一年的替代役生涯。許光漢受訪時表示，會努力投入工作，回報粉絲不離不棄的等待。而他退伍後第一個公開活動也悄悄曝光，將在8月底於香港露面，為電影《他年她日》宣傳。

▲許光漢經過一年替代役生涯，6日正式退伍。（圖／記者湯興漢攝）

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許光漢去年入伍前，在香港拍攝由張艾嘉監製、與「文青女神」袁澧林合作的奇幻愛情鉅片《他年她日》，正好在他退伍後展開宣傳。而電影也推出《他年她日：昂坪360的時光約定》套票，主辦單位更在官網上表示，凡購票並參加活動者，就有機會在記者會「上台與電影男女主角互動」。

▲許光漢於6日正式退伍，頭戴鴨舌帽現身，簡短受訪感謝粉絲支持。（圖／記者高堂堯攝）

據悉，將於8月29日在香港舉辦的《他年她日》亞洲記者會，將會是許光漢退伍後的第一個公開露面活動。電影中飾演男主角「薯仔」的許光漢大讚《他年她日》整體的世界觀很新奇，是一部很天馬行空但又貼近真實的電影，更表示第一次看劇本便被感動落淚，當下毫不猶豫接下這部電影。

▲許光漢與袁澧林在《他年她日》談跨時空愛戀。（圖／甲上娛樂提供）

《他年她日》電影劇本由張艾嘉攜手導演龔兆平共同編劇打造，張艾嘉透露當初跟龔兆平磨了一年多的時間，才將劇本送交到許光漢和袁澧林手上。許光漢透露第一次讀劇本是在飛機上，「好幾場戲真的會直接流淚，令我印象深刻的是一場長年區葬禮戲，大家開心地唱歌跳舞，而不是悲傷哭泣，這樣的反差很吸引我，覺得這劇本一定要把握，而且當下就對薯仔這個角色和電影裡的世界有一定的想像。」《他年她日》將在10月3日中秋連假於全亞洲同步上映。