不滿兒欠債4年不還！　施孝榮「突撕破臉公開討債」怒揭內幕

▲施孝榮、李明德、王瑞瑜、鄭怡、于台煙出席記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者翁子涵／台北報導

「民歌50高峰會」上半年北中南6場演出備受好評，年底最終加場將於11月15日在台中、11月29日台北小巨蛋一天2場、12月6日高雄巨蛋，施孝榮今（6日）率領鄭怡、于台煙、王瑞瑜、李明德現身，施孝榮回顧民歌高峰會走過20年，坦言過程非常辛苦，「確定20歲嫁人，沒了！真的到這邊告一段落，大家也各自有各自規劃，漸漸淡出。」他自爆規劃3年後淡出演藝圈，話鋒一轉，更突然公開向兒子討債。

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▲▼施孝榮公開向兒子討債。（圖／記者湯興漢攝）



66歲施孝榮坦言預計將在69歲逐漸淡出演藝圈，「因為人生70才開始，不再頻繁出現演藝圈，但不是封麥，現在處在高壓狀態，太累了，靠種菜紓壓。」被問會否接班給同為音樂人的兒子施少雍？他突然高喊：「他欠我30萬沒有還，我不敢當面跟他討。」原來施少雍擔任民歌高峰會的音樂總監，為了精進設備，跟他借錢砸30萬買電腦，他苦笑說：「自己的生財工具本來就應該自己買。」坦言已欠3、4年。

更虧兒子「很難搞」，施孝榮說：「他有我沒有的，他有絕對音感，他很帥，但他不聽我的話，唯一只願意當我們的音樂總監。」昔日2人曾父子同台合唱，被問這次演出會否再合體表演？施孝榮無奈笑說：「我講的話他不會聽，要別人講才會聽。」

為了讓歌迷留下印象深刻的舞台，演出將以「全新製作」的方式呈現，除了保留點歌傳統，從舞台設計、視訊動畫到節目流程，以及每一首曲目的編排，都經過重新討論與設計，除了經典歌曲外，也會穿插不同風格的合唱與對唱橋段，施孝榮強調：「希望每一位到場的觀眾都能感受到我們的用心，這是對歌迷最深的感謝，也是一份對民歌50年歷史最溫柔的致敬。」購票請洽寬宏售票系統。



