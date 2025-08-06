製片人女星砲轟趙露思東家！　邀她演女主被毀約「不改正就提告」

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸人氣女星趙露思近日公開與經紀公司銀河酷娛撕破臉，引發各界關注。而女演員兼製片人的張芷溪，6日也發文要求銀河酷娛履行合約，她指稱自己原想邀請趙露思出演自己的戲劇，但卻無故遭放鴿子。

▲張芷溪6日發文指控趙露思的經紀公司毀約。（圖／翻攝自微博／張芷溪、趙露思的微博）

張芷溪在貼文中表示，她先前曾向銀河酷娛提案一個準備多年的作品，並想邀請趙露思擔任女主角，「您說看了項目挺合適的，但是要趙露思演必須要你們參與製作，讓我們簽了聯合製作協議。」

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怎料，後來趙露思根本就沒參演，「您連招呼都不打一聲，現在又不按合同約定，在海報裡把我們從出品方奔兔影業直接改到聯合出品方，還把責任推給平台，這樣不合適吧？」張芷溪也在文中附上與銀河酷娛製片人的聊天紀錄，喊話：「請麻煩履約改正一下呢。」要求對方在48小時內修正署名，否則將訴諸法律。對此，銀河酷娛則暫未做出回應。

▲銀河酷娛製片人的回覆。（圖／翻攝自微博／張芷溪）

▲張芷溪不滿自家公司被放到聯合出品。（圖／翻攝自微博／張芷溪）

▲張芷溪質疑銀河酷娛根本沒將提案給趙露思。（圖／翻攝自微博／張芷溪）