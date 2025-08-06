中居正廣性侵過程首曝光！強吻女主播「脫內衣埋胸」無視哭求硬上

記者陳芊秀／綜合報導

日本男星中居正廣被控性侵富士電視台女主播，被富士電視台的第三方委員會認定是「業務延長線上的性暴力」，儘管1月23日已經宣布引退，仍持續透過代理律師否認有性暴力行為。受害女主播X小姐形容受到二次傷害，並不斷遭誹謗中傷，日媒6日首度曝光X小姐當日遭性侵的完整過程。

▲中居正廣被控性侵的「通知書」首度公開。（圖／翻攝自X）

據日媒《週刊文春》報導，受害女性X小姐委託代理律師製作一份給中居正廣的「通知書」，內容控訴遭性侵的過程。她當日前往中居正廣位於目黑區的豪宅住家，開始只有兩人的火鍋聚餐，後來被催促移動到客廳看SMAP演唱會影片，接著對方又說起對災區的貢獻，不料這時候，突然開始被對方強吻。

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X小姐受到驚嚇抵抗，中居正廣用強大的力道持續親吻，試圖強行脫去她的衣物但是失敗，接著掀起她的內衣，將臉埋進她的胸部。她哭喊制止，中居正廣一度停止，她趁機穿回衣服，但中居正廣坐到沙發，突然說「這個，妳要怎麼辦啊？」並要她隔著短褲觸碰自己，接著脫下衣服再度侵犯。

通知書內容控訴，中居正廣不顧X小姐的抗拒，將衣物和內衣都推到女方的胸部以上，不斷撫摸她的胸部與下半身，X小姐被脫下的衣物綑綁雙手無法動彈，不斷落淚，他仍洩慾得逞，事後更問「妳不喜歡做愛嗎？為什麼要哭？」通知書指出，他的這一連串言行「可能構成非同意性交等罪，是一種性暴力，也是不法行為」。

▲受害女性X小姐控訴遭強吻脫衣性侵。（示意圖／達志影像）

X小姐逃離中居正廣家後，一度想去警察局報案，但是恐懼令她發不出聲音，事後收到對方訊息也感到噁心，後來身心崩潰住院。她出院後，仍飽受創傷症候群折磨，並且與代理律師製作通知書，為了進行損害賠償的協商，將存證信函寄至中居正廣的事務所。

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