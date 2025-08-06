樂天伙食「蒼蠅活蛆雙拼」超噁畫面被外洩！球員爆內幕 球團回應了

▲本刊再度接到球員拍攝爆料餐點品質持續低落，甚至2日的午餐「鱸魚豆腐」不僅有蒼蠅，更出現一直蠕動的活蛆。（合成圖／翻攝自樂天桃猿臉書、讀者提供／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

中職樂天桃猿棒球隊今年4月才被時報周刊CTWANT獨家踢爆因球團開除廚師，找熱炒店外燴供餐或買便當來敷衍球員，伙食質量「斷崖式」下跌。當時樂天球團回應，已與球員進行溝通、了解需求，未來將持續改善調整餐點以符合球員需求。未料僅僅時隔4個月的短短時間，本刊再度接到球員爆料餐點品質持續低落，甚至2日的午餐「鱸魚豆腐」不僅有蒼蠅，更出現一直蠕動的活蛆，非常嚇人。

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▲球員對本刊爆料，指8月2日的午餐「鱸魚豆腐」內有死蒼蠅，甚至出現活蛆。（圖／讀者提供）



對於8月2日的午餐「鱸魚豆腐」內有死蒼蠅，甚至出現活蛆，活蛆還在豆腐上鑽來鑽去不停蠕動，球員無奈表示：「死蒼蠅我就算了，當作幫我補充蛋白質，但是豆腐上有蛆，這我就受不了，這道菜好像是鱸魚豆腐，魚腥味超重我都懷疑壞掉了。」

2025年4月本刊才接獲樂天球員爆料指伙食預算縮減導致品質低落，每天的四菜一湯內肉食份量少的可憐，甚至在餐點中發現多條不明塑膠片，讓球員們哭笑不得，調味更是重油重鹹，完全不符合運動員的營養需求。雖然當時球團承諾立即改善，但球員們表示，「改善一、兩周後我們的餐點又開始很糟糕了，供餐的廠商完全沒有更換，後來我們才知道因為預算太低，沒有人願意承包，想換掉都換不了」。

不具名的球員也提供了近期日常的餐點照片，「我們的餐都是便宜的香腸或者是花枝丸這種加工食品、熱狗炒蛋，跟之前一樣油一堆」。雖然球團有特別聘請了營養師，但因受限於餐費預算，在捉襟見肘的狀況之下，營養師提出的建議也是無用，「營養師還跟供餐的吵架覺得不能再這樣子弄，但供餐的也很無奈，他說成本就是這樣子沒辦法」。球員們雖然持續跟樂天桃猿球團反應，但球團只回應會持續優化打發了事。

▲近期樂天的餐點不僅多是香腸、花枝丸等加工食品，也回復到一開始的油膩膩狀態。（圖／讀者提供）



「我們沒有要山珍海味，我們只希望有正常的餐點就好」，球員對本刊語重心長地說，大家要求真的不高，只希望球團能供應正常的餐點就好。而目前供應樂天桃猿的餐廳為桃園當地的平價海鮮熱炒，外帶便當的價格則在80元上下，而樂天球員每人每餐預算在100元到150元之間，也就是職棒球隊中的最低標準，其品質也就可想而知。

針對8月2日午餐出現蒼蠅等異物，與餐點品質再度下滑，樂天回應本刊表示，「球團現場就有發現食安問題，當下便與廠商嚴正要求加強食安衛生。未來將不定期抽檢廠商環境，並要求定期消毒，球團致力於提供球員更安全營養的餐飲」。

▲今年4月球員曾在餐點中發現多條不明塑膠片，當時樂天球團也承諾會改善伙食。（圖／讀者提供）



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