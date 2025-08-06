張秀卿遭爆「昔婚前約泡男星」　如今竟成演唱會嘉賓...真相曝光！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后張秀卿入行45年，將在8月23日於大臺南會展中心舉辦首次個唱，昨天（5日）彩排搶先曝光演唱會特別嘉賓，包括蔡小虎、王彩樺、吳俊宏三位好友都來助陣，演唱會當天還有吳宗憲、陳隨意、許志豪、楊哲等人也會來力挺。

▲張秀卿與吳俊宏 。（圖／記者徐文彬攝）

張秀卿相當疼愛照顧對他來說宛如弟弟的吳俊宏，吳俊宏更爆料，當年張秀卿和老公王國贊還在交往階段且沒有公開時，他常被當作「煙霧彈」，像是有一次張秀卿要和王國贊去泡湯，特別約了吳俊宏與吳的老婆同行，一開始男女先分開各自泡，過陣子才悄悄交換回來，相當逗趣。

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張秀卿坦言，過去只要自己遇到困難，吳俊宏總是跑來她家幫忙解決電子產品的疑難雜症，吳俊宏則說乾姐姐張秀卿過去一有機會就推薦照顧他，這次既然決定開唱，第一時間收到邀約，感到很光榮，很期待跟姐姐一同站上大舞台演出，非常期待。

而吳俊宏目前在台南、高雄開設了飯湯店，生意相當繁忙，昨天來台北彩排前，一早六點半還先去市場買菜，回店裡料理後再趕來台北，直呼最近確實忙到身體有些疲累。張秀卿演唱會門票於KKTIX、全家超商開賣。