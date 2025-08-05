平野綾、谷口賢志宣布離婚！　昔互控家暴吵到分居

記者王靖淳／綜合報導

日本知名聲優平野綾和演員谷口賢志因合作舞台劇《鏈鋸人》擦出愛火，並於去年1月閃電結婚，但同年9月就傳出互控家暴，後來已分居並透過律師協商離婚，今（5）日兩人同步透過社群平台發文，正式宣布離婚。

▲平野綾、谷口賢志去年傳出婚變。（圖／翻攝自X）

平野綾在文中感謝粉絲的支持，並直接地向大眾報告：「谷口賢志與平野綾，已經提交了離婚申請，並已正式離婚。」表示接下來將各自在演藝活動上繼續努力。谷口健二也在社群同步發文，為先前因報導引發的騷動，向各界表達歉意，「未來我們將各自走上不同的人生道路，但我們雙方都將繼續真誠地投入工作。懇請各位能繼續給予我們不變的理解與支持。」

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▲平野綾發聲明宣布離婚。（圖／翻攝自X／Hysteric_Barbie）

事實上，日媒《週刊文春》曾報導平野綾和演員谷口賢志在去年4月因爭吵驚動警方，谷口賢志被要求暫時離家，而平野綾則被警告不要聯絡或接近谷口，最終兩人分居，並開始透過律師協商離婚。據當時熟人透露，兩人都認為自己是家暴的受害者，且雙雙否認施暴行為，甚至還提到報導內容有部分不屬實，掀起不小討論。如今正式宣布離婚，再度引發關注。

▲谷口賢志發聲明宣布離婚。（圖／翻攝自X／tgms_twinews）

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