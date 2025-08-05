Somi撞鬼「超E人行徑」全網看傻　盤點韓星超驚悚撞鬼事件

文／妞新聞

「人間芭比」Somi（全昭彌）最近不只帶著新音樂作品強勢回歸，連她的YouTube頻道也話題連發。最新一支影片中，她居然毫不避諱地分享了自己「半夜撞鬼」的靈異經歷，不是尖叫，也不是逃跑，而是直接坐下開導「祂」，還誇人家長得漂亮，神展開程度讓網友看完都傻眼：「這是什麼連鬼都能開導的E人行為啊？」

直擊撞鬼完全不怕，竟開啟深度對話！

Somi也太會聊！

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▲Somi分享自己「半夜撞鬼」的靈異經歷。（圖／Youtube／IMOS 전소미，下同）

故事發生在某個夜深人靜的時刻，Somi被浴室傳來的哭聲吵醒，走進浴室發現裝潢變得不一樣，浴缸裡還坐著一位正在哭泣的女性，長髮、清秀、氣場詭異，照理說是驚嚇滿分的場景，但Somi的第一反應居然是：「哇～我人生第一次看到鬼欸！」甚至開啟了暴風提問！

Somi整段對話堪稱深夜Talk Show，她瘋狂詢問對方的來歷「你住這邊很久了嗎？」、「你是今天才來的嗎？」，還像朋友一樣溫柔詢問祂身上的傷「身上的瘀青是怎麼了？」試圖想要了解祂的人生背景，為了仔細聽還靠近祂，發現對方是個美人，不忘稱讚「你其實長得滿漂亮的欸，是那種東方美！」更扯的是，對方居然害羞了！一聲輕輕的「真的嗎？」瞬間讓氣氛從詭異變得有點⋯⋯好笑又溫馨。

雖然整段故事笑點連發，後來兩人道別，Somi也有請對方好好離開，並且告知祂會做一些淨化的處理，希望不要讓祂受傷！只不過可怕的在後頭，隔天她睡了一覺她完全忘了這件事，是在跟媽媽講電話時才想起這段奇遇，忍不住雞皮疙瘩全開！最後用鼠尾草做了能量淨化儀式，展現她尊重能量、好聚好散的處事風格，網友直呼：「這是新世代靈異禮儀代表了！」

當E人撞鬼



社交本能開啟100%

這段影片曝光後，不少網友紛紛笑說：「原來E人連鬼都不放過」、「鬼也想不到會被這樣打開心房」、「Somi真的在拯救地府的心理健康」。如果說I人遇到這種場景會默默逃跑、假裝沒看到，那Somi這位E到不行的社牛代表，則是展現了「連幽靈我也想聽你傾訴」的驚人親和力！

韓星撞鬼事件盤點

1.Jisoo × Lisa 衣櫃靈異事件

練習生時期的Jisoo，常在宿舍一間被衣服塞滿但有鏡子的房間練舞，有一天跳舞到一半，她看到鏡中有隻「慘白的手」，當場嚇到落荒而逃。沒想到幾天後從泰國返韓的Lisa也帶來驚人巧合，她在當地遇到鬼壓床，去找靈媒處理時被警告：「妳家衣櫃裡有鬼。」最毛的是，Lisa當時根本不知道Jisoo的撞鬼事件⋯⋯這個衣櫃到底有幾個秘密？！

2.IU 《You and I》撞鬼錄音事件

IU錄製《You and I》那天情緒低落、錄音不順，甚至還跟作曲家吵架，於是工作人員把她叫去唸，甚至連經紀人都在一旁點頭指責，她一氣之下想找經紀人理論，結果跟著對方走進錄音室後，卻發現裡面根本沒人。她跑出來問：「剛剛跟我進來的經紀人呢？」工作人員卻一臉驚恐：「這裡一直只有我們兩個人啊！」真正的經紀人這時才從另一個方向現身。事後《You and I》大賣，也印證業界傳言：「撞鬼＝作品大發」。

撞鬼不稀奇，撞鬼還能開導對方、誇人漂亮、聊心事，這種超展開劇情只有Somi做得到。如果下次半夜你被吵醒，看見浴室門口站著一個長髮女生……你會逃跑，還是坐下來開導她呢？快來留言告訴妞編輯。



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