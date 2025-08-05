記者潘慧中／綜合報導

林可是中信兄弟啦啦隊的人氣成員，舉手投足都是粉絲的關注焦點。近日格外引起討論的是，她單穿比基尼錄影時，一出場邊走邊脫罩衫的舉動，不只掀起男來賓尖叫，主持人阿Ken還拿泳圈狂遮下半身。

▲▼林可一出場就邊走邊脫。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



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畫面中，可以看到林可本來穿著白色短外套，但出場時，便大膽地邊走邊脫，露出內搭的白色比基尼，「我今天帶來的是炸奶神器」，因為上圍沒有同場來賓短今來得豐滿，才決定穿這件泳衣，「讓自己的罩杯升一級！」

▲▼林可辣到讓阿Ken拿泳圈狂遮下半身。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



林可下半身則搭配同款式白色三角泳褲，秀出穠纖合度的美腿之外，纖細腰身在鏡頭前一覽無遺，小腹完全沒有贅肉。有趣的是，她還應主持人要求重新穿上罩衫，接著再脫掉一次，性感程度破表！

▲林可應要求再脫一次。（圖／翻攝自YouTube／同學來了）



事實上，加入啦啦隊是林可一直以來的心願，原因是早年在棒球場打工發傳單時，不禁深受當時的世界賽所震撼，從此深深愛上棒球，還曾為了留在棒球場，在球場賣了一年的啤酒。