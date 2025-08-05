獨／沈玉琳最新病況曝光　愛妻芽芽將與主治醫師開記者會

記者葉文正／台北報導

一向談笑風生，拼命工作的「荒謬大師」沈玉琳上月29日身體不適就醫檢查，一度傳出猛爆性肝炎、腦水腫、胰臟癌等症況，還傳嚴重腹積水已插上引流管。不過今天知情人士出面闢謠：「根本是亂傳！他入院當天，是因為部分指數偏低，醫生認為有必要住進加護病房詳加診察，沒想到被外界傳成這樣，只要一切檢查完畢，芽芽就可以出面跟主治醫師一起出面開記者會。」

▲沈玉琳(右)與老婆芽芽。（圖／資料照片）

由於沈玉琳病中，妻子芽芽也因為檢查報告尚未完全出爐，導致外界不斷揣測沈玉琳病情，當時陪他看診的潘若迪事後一度受訪也表示正在等待報告出爐，潘若迪甚至在臉書有感而發：「拼命可以賺錢但拼錢，賺不到命！」對於老友狀況感嘆不已。

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▲潘若迪之前談到沈玉琳近況。（圖／翻攝自沈玉琳臉書）

但知情人士說，「值得慶幸的是，沈玉琳現在各指數都趨於正常，只是仍在加護病房診治，但意識方面的確清楚，都可以跟身邊的人聊天，芽芽則是因為不知道怎麼跟外界說明，所以暫時不能說病況，只要一切都檢查清楚，就可以跟主治醫師出面開記者會，對外界釐清疑慮，大家也就不用再亂猜測，還給他一個好好休息的空間。」

▲沈玉琳各指數趨於正常。（圖／翻攝自臉書）

這位好友也感嘆，沈玉琳的確要好好珍惜身體健康，因為他現在雖然節目減少，但是活動還是很多，未來倘若康復出院，也要持續追蹤，不能再忽視各種出現的問題，好友們也認為他目前住在加護很好，否則眾多朋友們都找上門探病，又變成不能好好休息，就讓醫師幫他找出問題，再徹底處理。