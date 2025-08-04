AV女神沙月文乃「無預警中止所有活動」！　達人惋惜：回不來了

記者顧齊祐／綜合報導

日本知名AV女優沙月文乃（沙月ふみの）自2023年11月出道以來，憑藉清新外貌和F罩杯身材迅速竄紅，被片商Madonna譽為「讓人欲罷不能的危險人妻」。不過，近期卻有消息指出，她將從今年8月起，全面中止所有演藝相關行程，消息一出讓不少粉絲感到錯愕與遺憾。

▲AV女優沙月文乃憑藉清新外貌和F罩杯身材走紅。（圖／翻攝自X／沙月ふみの）



沙月文乃加入AV界不到兩年，已累積26部作品，表現相當亮眼，成為業界新星。根據AV專家一劍浣春秋觀察，沙月文乃自7月25日後便未再更新社群動態，且8月之後的所有行程也全部取消，經紀公司對於原因則未有任何說明。這突如其來的變化，引發粉絲熱議，紛紛揣測她的去向。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲沙月文乃8月後的所有行程已全部取消。（圖／翻攝自X／沙月ふみの）



針對沙月文乃突然消失的原因，一劍浣春秋提出三種可能，包括突發疾病或意外導致退出、被親人發現其演出身分而被迫離開，或是與經紀公司間產生糾紛，雙方斷絕聯繫。他坦言，這類狀況下經紀公司通常不會公開說明，「一律都當她們回不來了」，並表示對沙月文乃的離開感到惋惜，認為她無論在專屬或獨立女優身份都表現出色。

▲沙月文乃的離開，讓粉絲感到相當惋惜。（圖／翻攝自X／沙月ふみの）