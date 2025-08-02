直擊／韓韶禧美到漏電！男主持人對視2秒：不行了　超狂逆應援千人都有

記者吳睿慈／台北報導

南韓女星韓韶禧出道以來嘗試過多種戲路，雖有著冷豔的美麗外貌，但對粉絲極為寵愛，她2日首度在台灣舉辦見面會，親切表示「不知道這麼多人喜歡我，很榮幸來到台灣，大家來到這裡，特地抽出珍貴的時間，希望帶給大家很愉快的時光」，為此，她送上超狂逆應援手寫卡片等，全場千名粉絲都有，相當貼心。

▼▲韓韶禧首度在台舉辦見面會。（圖／記者黃克翔攝）



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韓韶禧2日穿著一身深褐色套裝現身，秀麗長直髮襯托出出眾氣質，就連主持人都被電到直呼無法對是超過2秒，她笑得甜美盯著對方看，男主持人當場招架不住回答「不行了，真的不行」，場面逗趣。

▲韓韶禧電力太強，主持人無法對視（圖／記者黃克翔攝）



近來台灣午後雷陣雨下得猛烈，韓韶禧2日擔心地表示「大家今天有聽到閃電的聲音嗎？我以為大家沒辦法來，但好險雨停了，真的很萬幸，台灣第一次來，本來想出去逛逛，但沒辦法出去有點可惜。」

▲韓韶禧想看清每位粉絲。（圖／記者黃克翔攝）



▲韓韶禧逆應援送大禮包千人都有。（圖／讀者提供）



聊到戲劇花絮，韓韶禧演過《夫妻的世界》、《無法抗拒的他》、《以吾之名》等多元的角色，但她其實想嘗試不同挑戰，「我超想試試看瘋子神經病的角色。」有朝一日會試試。而她向來疼愛粉絲，準備了用心的逆應援，上衣、毛巾、提袋和一張手寫明信片，並寫下「無論在哪裏、何時，你們都是我珍貴的寶石，今天也讓我發光發熱，謝謝，我愛你們。」