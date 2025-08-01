老婆注意！SJ巡演首站台灣看得到　影城零時差直播「搶票倒數」

記者吳睿慈／台北報導

「韓流帝王」Super Junior出道屆滿20週年，他們即將開啟巡演「SUPER SHOW 10」，威秀影城1日同步宣布喜訊，台灣E.L.F.（粉絲名稱）享有零秒差觀看直播的福利，將珍貴的舞台演出與感動即時傳遞至全台大銀幕，影城直播門票預計在8日台灣時間下午2點起全球同步啟售。

▲SJ巡演首站台灣看得到。（圖／威秀提供）



SUPER JUNIOR’s 20th Anniversary Tour《SUPER SHOW 10》in CINEMAS現場直播台灣也看得到，威秀影城獨家為台灣的E.L.F.同步獻上零秒差直播，將珍貴的舞台演出與感動即時傳遞至全台大銀幕，串連海外的E.L.F.們於影廳內一同見證這場無可取代的精采傳奇！

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威秀影城此次推出之直播特別企劃，即是為了讓台灣E.L.F.不受地域限制，毋須遠赴重洋，節省飛行時間和機票旅宿開支，即能就近選擇所在城市的威秀影城各據點，透過高規音響、舒適沙發，於影廳內近距離感受演唱會的震撼現場，以及狂HIGH的應援氛圍。

▲SJ即將展開巡演。（圖／翻攝自希澈Instagram）



演唱會上每一首經典金曲的回顧、新曲首演的驚喜、最真實的每個瞬間，都將如實地呈現在大銀幕之上，以超越現場演唱會的最佳視角，極致體驗最愛的『灶咖男神』每一個放電時刻。

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