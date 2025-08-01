民歌高峰會最終加場「神秘嘉賓是她」　超大咖歌后宣佈加盟：很榮幸

記者蔡琛儀／台北報導

「2025民歌50高峰會 最終加場」正式揭曉演出神秘嘉賓，請到情歌天后李翊君首度加入演出行列，擔任「高峰會」史上首位特別嘉賓，意義非凡。領軍的施孝榮表示，李翊君唱腔細膩、情感真摯，擁有無數膾炙人口的代表作，與民歌精神「動人、直抵人心」不謀而合，這次特別邀請她加入，就是希望能讓不同世代的經典聲音在同一舞台交會，激盪出全新感動。

▲▼ 李翊君加入施孝榮領軍的「民歌50高峰會 最終加場」。（圖／寬宏提供）

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首次站上「民歌高峰會」，李翊君難掩興奮表示：「這些歌都是我成長的回憶，以前都坐在台下欣賞，如今能與他們同台真的很榮幸！」她也預告，演出當天將與大家大合唱，邀歌迷一同回味不曾忘記的旋律。施孝榮也盛讚她是華語歌壇極具穿透力的金嗓代表，「她的每一首歌，都牽動著一代人的青春回憶。」

「民歌50高峰會 最終加場」將於11月15日於台中惠蓀堂、11月29日於台北小巨蛋一天兩場、12月6日咋高雄巨蛋登場，集結施孝榮、殷正洋、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華，以及特別嘉賓李翊君，共14位歌壇唱將，演出內容全面升級，從曲目選擇、段落設計到舞台規劃皆有全新視角，購票洽寬宏。