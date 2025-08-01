沈玉琳住進加護病房！白冰冰證實「失聯中」　驚曝過往恩怨：以前很恨他

記者蕭采薇／台北報導

知名主持人、節目製作人沈玉琳，上月底驚傳住進加護病房，健康狀況令人擔憂。演藝圈大姐大白冰冰，1日出席新劇《天知道》首映會時，也證實目前和沈玉琳失聯，只能祈求上天保佑。她也誇讚沈玉琳是奇才，「他當製作人的時候我是很恨他的，但我主持的時候，第一個就找他。」

▲白冰冰現身新戲《天知道》首映會，透露會為沈玉琳祈福。（圖／記者黃克翔攝）



白冰冰的《我愛冰冰秀》第一代，主持人就找了賀一航和沈玉琳，三人一起搭檔。白冰冰透露，以前上沈玉琳製作的節目時很恨他，「因為他都要逼我們摸恐怖箱，好討厭！」但心裡是欣賞對方的，才會確定新節目後，就找上沈玉琳一起主持，而當時他也一直身體很健康。

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▲沈玉琳驚傳肝病入院，目前仍在加護病房。（圖／記者林敬旻攝）

白冰冰透露，得知沈玉琳入院時，她第一時間也是嚇到，一度懷疑是不是媒體寫得太誇張，「但我電話打了、簡訊也留了，但他不回也不接。」証實對方目前與外界斷聯中。她也為沈玉琳祈福，「我們都是艱苦囡仔，能出頭天，都是一路過五關斬六將。現在也希望他，關關難過關關過一定會過的，加油！」