ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

玉兔懷孕5月「體力要到極限了」
IKEA宣布200項商品「即起降價」
59歲郭富城曝三寶爸心情：好幸福
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

家寧 Andy 李怡貞 沈玉琳 真木陽子 李多慧 芽芽 鄒森

沈玉琳住進加護病房！白冰冰證實「失聯中」　驚曝過往恩怨：以前很恨他

記者蕭采薇／台北報導

知名主持人、節目製作人沈玉琳，上月底驚傳住進加護病房，健康狀況令人擔憂。演藝圈大姐大白冰冰，1日出席新劇《天知道》首映會時，也證實目前和沈玉琳失聯，只能祈求上天保佑。她也誇讚沈玉琳是奇才，「他當製作人的時候我是很恨他的，但我主持的時候，第一個就找他。」

▲▼ 白冰冰製作戲劇《天知道》記者會-白冰冰。（圖／記者黃克翔攝）

▲白冰冰現身新戲《天知道》首映會，透露會為沈玉琳祈福。（圖／記者黃克翔攝）

白冰冰的《我愛冰冰秀》第一代，主持人就找了賀一航和沈玉琳，三人一起搭檔。白冰冰透露，以前上沈玉琳製作的節目時很恨他，「因為他都要逼我們摸恐怖箱，好討厭！」但心裡是欣賞對方的，才會確定新節目後，就找上沈玉琳一起主持，而當時他也一直身體很健康。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲沈玉琳、利菁《后宮歐買尬》開播記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲沈玉琳驚傳肝病入院，目前仍在加護病房。（圖／記者林敬旻攝）

白冰冰透露，得知沈玉琳入院時，她第一時間也是嚇到，一度懷疑是不是媒體寫得太誇張，「但我電話打了、簡訊也留了，但他不回也不接。」証實對方目前與外界斷聯中。她也為沈玉琳祈福，「我們都是艱苦囡仔，能出頭天，都是一路過五關斬六將。現在也希望他，關關難過關關過一定會過的，加油！」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

白冰冰沈玉琳

推薦閱讀

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

7/31 18:20

遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件！　Andy經紀人火速回應了

遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件！　Andy經紀人火速回應了

23小時前

李怡貞沉默3天發聲「怕造成沈玉琳困擾」　曝他真實為人：值得敬重

李怡貞沉默3天發聲「怕造成沈玉琳困擾」　曝他真實為人：值得敬重

18小時前

馬景濤16歲兒想出道！　前妻帶兒赴韓拜訪金在中公司…助圓idol夢

馬景濤16歲兒想出道！　前妻帶兒赴韓拜訪金在中公司…助圓idol夢

9小時前

42歲影后懷二胎！「孩子爸是26歲高帥男星」事實婚2年他悄曬恩愛

42歲影后懷二胎！「孩子爸是26歲高帥男星」事實婚2年他悄曬恩愛

7/29 11:20

快訊／芽芽首公開發聲「曝沈玉琳病況」　籲外界給空間：讓祝福成為力量

快訊／芽芽首公開發聲「曝沈玉琳病況」　籲外界給空間：讓祝福成為力量

7/31 10:22

李多慧濕身解放比基尼！　「側面形狀看光」轉身激辣

李多慧濕身解放比基尼！　「側面形狀看光」轉身激辣

19小時前

鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲

鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲

7/31 15:00

邵雨薇一刀掰了3年長髮！ 「公主切極短髮」新造型曝光

邵雨薇一刀掰了3年長髮！ 「公主切極短髮」新造型曝光

18小時前

KATSEYE〈Gnarly〉竟現A片呻吟聲　作曲家播真實嬌喘音源⋯粉絲氣瘋

KATSEYE〈Gnarly〉竟現A片呻吟聲　作曲家播真實嬌喘音源⋯粉絲氣瘋

5小時前

快訊／家寧遭起訴反控劈腿！Andy反擊：化妝可以騙，但金流無從藏匿

快訊／家寧遭起訴反控劈腿！Andy反擊：化妝可以騙，但金流無從藏匿

7/30 20:50

張睿家認了隱婚6年！「回家會跪算盤」不敢說　婚宴加到20桌砸300萬

張睿家認了隱婚6年！「回家會跪算盤」不敢說　婚宴加到20桌砸300萬

6小時前

熱門影音

濱崎步等17年終於來台　粉絲超熱情...她狂揮手

濱崎步等17年終於來台　粉絲超熱情...她狂揮手
魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！
李洙赫為Arin擋「18禁性提問」 霸喊：除了我，沒人保護她！

李洙赫為Arin擋「18禁性提問」 霸喊：除了我，沒人保護她！
Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光

Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味
伊能靜.秦昊被批「發福」 她大方認了：是幸福肥

伊能靜.秦昊被批「發福」 她大方認了：是幸福肥
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
陶晶瑩疑惑吳宗憲罵人「AI嗎」　心疼小S：大家離她遠點

陶晶瑩疑惑吳宗憲罵人「AI嗎」　心疼小S：大家離她遠點
短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力

劉書宏目睹「沈玉琳變很瘦」　一個半月前同台：講話很有力
沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

舒華「每天被自己美醒」願變搞笑女　公開豪宅不怕騷擾：粉絲都滿好

舒華「每天被自己美醒」願變搞笑女　公開豪宅不怕騷擾：粉絲都滿好

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

《母胎單身》床上親出啾啾聲！　「摟抱親」全都來...主持人狂尖叫

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

曾子余沒藏戀情苦笑「都沒人認出」　孫綻穩定交往米可白曝結婚進度

曾子余沒藏戀情苦笑「都沒人認出」　孫綻穩定交往米可白曝結婚進度

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

楊晨熙嫁建商2年「首帶女兒亮相」　替她討愛馬仕「送到像旋轉木馬」

楊晨熙嫁建商2年「首帶女兒亮相」　替她討愛馬仕「送到像旋轉木馬」

看更多

家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕

即時新聞

剛剛
剛剛
26分鐘前10

具俊曄天天守在墓園陪大S　王偉忠憂心曝S媽近況：徐媽媽需要幫助

42分鐘前10

「最美軍嫂」結婚7週年曬照放閃　被尪公主抱甜喊：今天大方一下

1小時前0

蘇永康睽違2年回來了！　10月重返台北開唱...時間地點曝光

1小時前11

《厲陰宅》最強惡鬼現身！燒毀十字架調戲被害者　「掐脖索命」華倫夫婦也怕了

1小時前0

民歌高峰會最終加場「神秘嘉賓是她」　超大咖歌后宣佈加盟：很榮幸

1小時前1

老婆注意！SJ巡演首站台灣看得到　影城零時差直播「搶票倒數」

1小時前30

樂天熊霓宣布「開啟復健之路」　有感職業傷害哭了：還能跳幾年？

1小時前52

沈玉琳住進加護病房！白冰冰證實「失聯中」　驚曝過往恩怨：以前很恨他

2小時前0

「F級女優」宣布12月底正式引退！　昔拍片復仇高中狼師

2小時前163

「信義割喉案」家屬怒喊：台灣殺人沒死刑！　白冰冰力挺反廢死：人權都站壞人那

讀者迴響

熱門新聞

  1. 快訊／家寧開戰Andy！驚爆生日前「抓姦跟小三在床」　踢爆深情人設內幕
    7/31 18:2084119
  2. 遭家寧影射「抓姦在床」復合狠心提1條件
    23小時前2825
  3. 李怡貞沉默3天發聲「怕造成沈玉琳困擾」曝他真實為人
    18小時前2414
  4. 馬景濤16歲兒想出道！　前妻帶兒赴韓拜訪金在中公司
    9小時前81
  5. 42歲影后懷二胎！「孩子爸是26歲高帥男星」
    7/29 11:2041
  6. 快訊／芽芽首公開發聲　坦承沈玉琳身體不適
    7/31 10:224016
  7. 李多慧濕身解放比基尼！　「側面形狀看光」
    19小時前2218
  8. 鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲
    7/31 15:00183
  9. 邵雨薇掰了3年長髮！ 「公主切極短髮」造型曝光
    18小時前203
  10. KATSEYE〈Gnarly〉竟現A片呻吟聲　作曲家播真實嬌喘音源⋯粉絲氣瘋
    5小時前
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合