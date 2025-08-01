余天被傳烏龍死訊後　余祥銓首度曝父親近況

記者葉文正／台北報導

40歲男星余祥銓近年憑著幽默風格及親民作風，在演藝圈逐漸闖出名堂，更接下2檔外景節目主持棒，成功蜕變，與老婆柔結婚，育有可愛女兒「小元寶」，在父親節前夕，夫妻倆今天出席活動，余祥銓透露，爸爸余天退休後，不是在追劇、跟孫女玩，就是不斷地向2人催生。

▲余祥銓(左)與老婆柔柔。（圖／品牌提供）



余祥銓說：「從女兒出生後，我就開始運動，也開始注重保健。」他坦言是不折不扣的「高齡爸爸」，小元寶現在開始會跑、會跳，常常讓他有一種「顧小孩比比演藝事業還累」，更直言，顧小孩真的非常耗體力，也讓他開始注意自己健康。

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▲余祥銓過去的全家合照。（圖／余祥銓提供）

不過，父親節即將到來，余祥銓心中也早有定案，他提及，「我爸爸是沒什麼物慾的人，所以每年都是送紅包」，事實上，與余天關係緊密的他，過去就曾做過許多貼心的事，「爸爸有次說電視太小台，隔天我們就馬上幫他升級成65吋電視，另外，我也曾獻出第一次自己親手做的大卡片給他」。



作為子女的心願，莫過於就是長輩的健康，余祥銓也是如此，「其實，送爸爸最好的禮物就是健康，希望爸爸能永保安康。」對於之前網路上謠傳爸爸余天烏龍死訊，也澄清爸爸現在生活正常，精神狀態也很好，每天最開心就是跟孫女玩，他笑說：「其實他最想要的父親節禮物，就是希望我再生一胎。」