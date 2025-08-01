「最美小三」韓韶禧出發來台！擔心記者、粉絲撞到　親切管秩序

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星韓韶禧過去主演《夫婦的世界》爆紅，她在劇中是「最美小三」，但實際上有著反轉魅力，對粉絲非常寵愛，近期啟程個人首次世界巡迴粉絲見面會「Xohee Loved Ones,」，1日從仁川機場出發，預計在2日於Legacy TERA與歌迷見面。她穿著淺藍色襯衫，現身機場時親切打招呼，更幫忙管秩序，擔心攝影撞到機場柱子，展現強大個人魅力。

▲韓韶禧出發來台。（圖／翻攝自Newsen）



韓韶禧1日中午從仁川機場出發，率性地戴著墨鏡穿上淺藍色襯衫與牛仔短褲，搭配上一雙黑色靴子，並把頭髮隨意紮起，親切地與四方的粉絲打招呼，一路上還收下禮物、卡片等，對著粉絲比出愛心，還特地轉向後方打招呼，各種要求都來者不拒。

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▲韓韶禧首次展開巡迴見面會。（圖／翻攝自韓韶禧IG）



現場吸引多家媒體搶拍，韓韶禧看到後方有柱子，更幫忙身邊的保鑣管秩序，提醒障礙物，擔心有人撞到受傷，在她要前往出關路口時，特意轉身舉起雙手揮，態度親切又圈粉。

▲韓韶禧親切收信。（圖／翻攝自Newsen）



特別的是，韓韶禧稍早在飛來台灣的路上，還特地轉發機場影片，當她彎腰打招呼時，頭上的墨鏡不慎掉下來，她瞬間接著墨鏡，幽默寫下「這樣也可以」，展現驚人的接物爆發力。