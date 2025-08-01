張睿家結婚6年補婚宴！嗨喊「今晚就洞房」　黃安若曝求子進度：卵子肥肥的

記者蕭采薇／台北報導

張睿家與黃安若於1日舉辦婚宴，正式攜手邁入人生新篇章，這天同時也是兩人登記結婚的第六週年，也認了正式開始「造人」。對於新生命，張睿家說：「當然越快越好，希望今天就可以洞房。」黃安若則透露有借助人工生殖的幫忙，而取卵當天，正好是張睿家生日。她嬌羞說：「（卵子）很好，肥肥的。」

▲張睿家、黃安若於1日舉辦婚宴，正式攜手邁入人生新篇章。（圖／記者林敬旻攝）



婚禮現場洋溢著家人滿滿的祝福與喜悅。新娘黃安若身為家族中的掌上明珠，這場婚禮不僅是人生大事，更是全家人長久以來的期待。家人透露，看見她找到人生伴侶感到無比欣慰，也期待這對新人早日為家族添新成員，讓幸福延續。

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▲張睿家、黃安若在親友祝福下邁入禮堂，舉行證婚儀式。（圖／LinLi Boutique提供）

在證婚儀式中，張睿家也親筆寫下一封婚禮書約，向摯愛的安若深情告白：「謝謝妳從沒試圖改變我，而是陪我一起成為更完整的我們。未來無論妳選擇創作、表演或追夢，我都會牽著妳的手，永不缺席。」簡短的一段誓言，道盡十三年來的深情厚意，也讓全場為之動容。

▲張睿家、黃安若於1日舉辦婚宴。（圖／記者林敬旻攝）

不過提及婚禮，兩人也承認在籌備過程中難免有摩擦，而她也回想交往以來，也是有過衝突，「但我回想剛喜歡他的樣子，但如果我照我想的去改造他，那他就不是原本的張睿家了。」更笑說老公一直以來都很乖，「她沒有那麼『野』，不用馴服。」

張睿家則說，老婆本來想說希望有劍禮，「我說，應該有點困難。」黃安若則笑說：「他要適應，他有浪漫的老婆。」不過浪漫也體現在現場婚禮佈置上，花費近300萬，他說：「小型婚禮也是價值不菲。」

▲張睿家、黃安若於1日舉辦婚宴，兩人也期待新生命到來。（圖／記者林敬旻攝）



當天也是張睿家新戲開鏡日，他請假辦婚禮，之後將投入工作，暫時還沒機會度蜜月，但希望在今年底前有機會能去小旅行。黃安若說：「他有說想去沖繩自駕放鬆，之前我們去義大利也滿喜歡那裡的步調。」張睿家則天外飛來一筆說：「還是去冰島好了！」兩人對地點可說是相當隨性。