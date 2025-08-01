離開SM感情沒散！少女時代為蒂芬妮慶生　8人合體美照連發粉絲暴動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓傳奇女團「少女時代」再次8人合體，她們現雖隸屬不同經紀公司，但感情沒散過，不時會抽空聚會，每次合照PO出都會讓粉絲看得熱淚盈眶，這次她們為了幫成員Tiffany（蒂芬妮）慶生，8位成員不僅齊聚一堂，還貼心準備甜點與蠟燭，溫馨畫面曝光後立刻引發粉絲熱烈討論，紛紛感性發言「永遠的少女時代」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲少時合體為蒂芬妮慶生8人美照連發。（圖／翻攝自蒂芬妮IG）

照片中可見8位成員全員戴上墨鏡，擺出帥氣搞怪的Pose，氣氛既俏皮又充滿默契。生日主角Tiffany坐在正中央，開心地對著鏡頭嘟嘴賣萌，桌上還擺著擺有蠟燭的甜點盤，而Sunny為她點燃蠟燭，其他成員則圍繞在她身旁，不論是輕鬆穿搭或搞笑表情，都讓人感受到她們私下的深厚情誼。

▲少時難得再次合體。（圖／翻攝自蒂芬妮IG）



不僅是Tiffany的生日派對，也再度印證了少女時代成員之間超越時光的感情。Tiffany同時釋出影片版本的，徐玄、Sunny、Tiffany、孝淵4人靠在一起自拍，鏡頭另一邊疑似為秀英的聲音則表示「我們喜歡幫別人拍」，隨後便放大Sunny的表情，調皮的舉動一如既往，令粉絲笑喊「還以為在看實境秀」。

少女時代自出道以來，她們歷經無數風雨，近年雖各自忙於個人事業，但每逢重要時刻仍會聚在一起，展現「團魂不滅」的真諦。粉絲也紛紛湧入留言「這才是最想看到的畫面」、「青春的回憶再次重現」、「永遠的少女時代」、「每次看到她們聚在一起都好感動」，再度掀起一波回憶殺。