記者蔡宜芳／綜合報導

賭王何鴻燊的兒子何猷君在2019年迎娶大陸超模奚夢瑤，兩人育有一子一女。他近日突然又再捲入私生子傳聞，更有人指他和妹妹「關係曖昧」，他31日為此親自發聲，直言「放尊重點」。

▲何猷君和奚夢瑤結婚6年，感情融洽。（圖／翻攝自微博／何猷君MarioHo）

何猷君過去曾和BY2的Yumi（白緯玲）有過一段情，怎料，他2019年卻被爆料和女方有私生子。當時，何猷君鄭重否認，還懸賞1億元讓網友給出證據；同時，Yumi也否認有這件事。

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▲Yumi曾和何猷君交往。（圖／翻攝自Instagram／ yumisecrets）

事隔多年，舊聞近日又被挖出討論，何猷君31日對此發文表示：「大家別問我發生什麼事了，這瓜連我也吃不懂啊！」他強調自己在2019年就已經闢謠過，「沒有小孩！又說是和雙胞胎姐妹都談過，我就看懵了。」

至於有網友質疑他和親妹妹何超欣太過親密，何猷君更是感到傻眼，「竟然還有人幫著圓，是因為一起被綁架了。哇，大家的想像力太豐富了，下一步該不會是和金字塔裡的外星人交往了吧？」

▲何猷君和妹妹何超欣感情很好。（圖／翻攝自微博）

何猷君表示，本來覺得傳聞假成這樣，應該沒必要特地出面說明，但為了其他被造謠的當事人，他還是選擇發聲澄清，「另外，不要看見女性和誰合張影就開始聯想戀愛偷情生孩子，請放尊重點。」

▲何猷君發文。（圖／翻攝自微博／何猷君MarioHo）