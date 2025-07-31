信義女剛收通知9hrs後被殺！　謝曜州「保護令成催命符」

記者張筱涵／綜合報導

信義區命案讓保護令議題再次掀起討論，媒體人謝曜州就感慨，正在聲請的人真的要特別小心，看過多次命案發現：「保護令下來的時候，就是對方抓狂行兇的時候。」

▲信義砍人男落網畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）



台北市信義區日前發生一起震驚社會的命案，27歲谷姓女子在威秀商圈A16地下停車場慘遭前男友劉姓男子刺殺身亡。令人痛心的是，谷女才在案發前9小時剛於社群平台分享「保護令下來了」的訊息，未料最後仍慘遭毒手。

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謝曜州31日在事件後發文感慨：「正在聲請保護令的人，真的要小心、保重。多起命案顯示，保護令下來的時候，就是對方抓狂行兇的時候。保護命變成催命符。」網友們也相當有感，「沒錯，反而會激發對方兇性。要更小心」、「真的很有感，申請保護令似乎會加劇對方的行為，實在是兩難，還是先遠離再說比較實在」、「很多案例也顯示保護令也不是萬無一失，很多時候更形同廢紙一張」。

▲謝曜州發文。（圖／翻攝自FACEBOOK／謝曜州）



事實上，信義區命案受害者谷女和加害者劉男原為情侶，交往期間男方因強烈的佔有慾與猜忌情緒，懷疑她與他人有染，雙方爭執不斷，今年5月，谷女更因遭到劉男暴力毆打導致臉部嚴重受傷而報警，並申請保護令。不料男方不僅未收斂，還疑似報復性將她過去花費積蓄購買的精品與家電全數破壞或丟棄，谷女申請了保護令，並且將與前男友對簿公堂，怎料30日晚間8點40分左右，騎乘電動腳踏車進入A16的地下停車場，卻遭到劉男埋伏殺害。

警方表示，劉嫌行兇後有計畫地更換交通工具潛逃，最終於7月31日凌晨0點24分在宜蘭五結鄉落網。