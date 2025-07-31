177cm名模女星剪掉20年長髮！媽看到「男孩風新造型」差點認不出

記者黃庠棻／台北報導

凱渥演員賴郁庭在三立台灣台最新八點檔《百味人生》中挑戰全新角色，為了更貼近劇中「男孩系女孩」的性格，她決定剪去陪伴自己近20年的長髮，以全新短髮造型亮相，令人眼睛一亮。

▲賴郁庭為戲剪去20年長髮。（圖／凱渥提供）

從國中以後就再沒剪過短髮的賴郁庭，一直都是以長髮飄逸、氣質溫柔的形象出現在螢光幕前。這次大膽轉型，詮釋一位性格直率、不拘小節、帶點「男孩味」的角色，是她出道以來的最大轉變之一。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲賴郁庭為戲剪去20年長髮。（圖／凱渥提供）



「這是我第一次為角色剪短頭髮，心裡感覺七上八下，非常緊張，也覺得非常具有挑戰性，同時也很興奮很期待。」賴郁庭分享，在造型改變後，她也更能進入角色狀態「她說話很直接、動作大、走路風風火火，完全跟我以往的角色性格不同，反而讓我演起來很過癮！」

▲賴郁庭為戲剪去20年長髮。（圖／凱渥提供）

剪髮當下，賴郁庭坦言其實沒有想像中困難，反而有種「正式進入角色」的儀式感「像是某個階段的結束，也是新階段的開始。」不過短髮造型曝光後，不只粉絲驚呼連連，連家人看到她也差點認不出來「我媽在我出門剪髮前覺得很緊張，但還是一直安慰自己說剪出來應該會很好看，剪完一看到我立刻表示『天啊很好看耶！』 」她笑說家人雖然一開始很驚訝，但看到她眼神中的自信，也都紛紛給予支持。

▲賴郁庭為戲剪去20年長髮。（圖／凱渥提供）

至於經紀公司，第一眼看到新造型則略顯緊張，賴郁庭直呼「同事皺眉說『妳這麼帥氣，是不是要搶男生的工作啦？』還有人私下問說，這樣會不會接不到代言和時尚工作？」她坦言這些聲音她都有聽到「但我相信，好的角色和作品會說服大家，髮型不會是一種限制，只是其中一部分。」

▲賴郁庭為戲剪去20年長髮。（圖／凱渥提供）

新造型一曝光就引起粉絲熱議，大家紛紛表示賴郁庭短髮造型更顯俐落俊美，也讓人對她在劇中的表現更加期待。《百味人生》將於三立台灣台隆重登場，她也預告「這次的角色會讓大家看到我不一樣的一面，請大家拭目以待。」