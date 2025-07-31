張員瑛開球平口辣露北半球事業線　韓網吵翻「太裸露VS很美」

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女星張員瑛長相甜美、身材高挑，是很多女生、男生都喜歡的偶像。所屬團體IVE瑜30日受邀為足球賽事開球，張員瑛穿著改良式的球衣登場，造型師特地把寬鬆運動衣改成緊身洋裝，平口設計露出酥胸，怎料，卻韓網正反兩極意見吵翻天。

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▲張員瑛開球服裝引起爭議。（圖／翻攝自Coupang Play）



團體IVE於30日為了幫2025 Coupang Play Series賽事開球，張員瑛穿上淺藍色的運動上衣，並把服裝改成平口式洋裝，兩條細肩帶繞脖的設計，秀出深邃的鎖骨線條，以及完美的肩線，而上衣的平口款式露出性感事業線，讓在場運動迷眼睛大吃冰淇淋。

▲張員服裝引起韓網吵翻。（圖／翻攝自韓網）



怎料，張員瑛所穿的這套服裝，卻意外在韓網引起爭議，有人認為「把運動服改成裸露太多的服裝」、「過於色情」、「運動賽事不適合穿成這樣」、「太裸露」，但也有人認為「是展現KPOP風潮的代表性」、「非常美麗」、「根本就是人間芭比」。

▲當天成員服裝都有小巧思。（圖／翻攝自Coupang Play）



事實上，IVE當天成員每件運動服的設計都有小巧思，兪眞、Rei穿著斜肩式的寬鬆上衣，Liz則是從服裝尾端開衩露出一小截纖腰，忙內Leeseo也是露肩款式，秋天則是做成V領有點特別的運動服，對於賽事很用心，怎料，張員瑛服裝掀起熱議。