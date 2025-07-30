ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

日男團出道5個月「宣布解散」
「5個徵兆」判定為壓力肥
優格姐姐簽離婚協議遭罵「小孩很衰」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

沈玉琳 魏如萱 芽芽 詹惟中 潘若迪 具俊曄 大S 莉莉艾倫

優格姐姐簽離婚協議遭罵「小孩很衰」　她高EQ回：不需犧牲的愛

記者蔡宜芳／綜合報導

女星林姵君（優格姐姐）在2017年嫁給「電競教父」實況主Xargon（殺梗、本名張瑋），兩人育有一子一女。她近日登上咪妃的Podcast節目，分享當初差點和丈夫離婚的過程，結果竟被網友罵「孩子被妳生下來真衰小」，對此，林姵君高EQ回應，直言「孩子不需要犧牲的愛」。

▲▼優格姐姐簽離婚協議遭罵「小孩很衰」她高EQ回覆。（圖／翻攝自Instagram／yogurtlin1010）

▲林姵君過去曾險些離婚。（圖／翻攝自Instagram／yogurtlin1010）

林姵君在節目中提到，她和老公的婚姻觸礁時，自己曾嘗試要找婚姻諮商，但男方卻覺得浪費錢。直到後來她忍受不了，直接簽好離婚協議書，丈夫才態度放軟，主動問她要不要去諮商，夫妻倆才化解心結，決定繼續攜手經營婚姻。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼優格姐姐簽離婚協議遭罵「小孩很衰」她高EQ回覆。（圖／翻攝自Instagram／yogurtlin1010）

▲林姵君表示，當時她認為生活狀態很不理想，所以決定離婚。（圖／翻攝自Instagram／yogurtlin1010）

對此，咪妃問林姵君說，在簽下離婚協議時，有沒有因為孩子而感到掙扎？林姵君坦言「一直很掙扎」，但她認為在當個「開心的媽媽」之前，她得先成為「開心的林姵君」。她也認為遇到類似狀況的媽媽們，都要先想想「自己要什麼樣的生活」、「想成為什麼樣的自己」，無論是要離婚還是繼續，自己都是有選擇權的。

▲▼優格姐姐簽離婚協議遭罵「小孩很衰」她高EQ回覆。（圖／翻攝自Instagram／yogurtlin1010）

▲林姵君直言在當開心的媽媽前，得先有個開心的自己。（圖／翻攝自Instagram／yogurtlin1010）

不過，林姵君的分享，被一位網友認為太自私，網友批評說：「這個小孩妳生出來的，然後妳生下來之後，在他還沒有足夠的行為能力和選擇權時，選擇只考慮自己，那只能說他被妳生下來真的衰小。」

林姵君對於網友的批評則表示，很多媽媽都被這樣的聲音綁架了選擇權，「我在這裡對你們，也是對我自己喊話：最大的悲哀就是被社會教育成認為『犧牲才是愛』！而孩子不需要犧牲的愛。」她表示，媽媽們願意為孩子付出、也願意當榜樣，做選擇也是讓孩子知道「人有選擇自己人生的權利」。

▲▼優格姐姐簽離婚協議遭罵「小孩很衰」她高EQ回覆。（圖／翻攝自Instagram／yogurtlin1010）

▲林姵君回應網友。（圖／翻攝自Instagram／yogurtlin1010）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

林姵君優格姐姐

推薦閱讀

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」！　下午掛急診後陷昏迷

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」！　下午掛急診後陷昏迷

7/29 23:15

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」　罹B肝突發猛爆性肝炎

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」　罹B肝突發猛爆性肝炎

16小時前

吳宗憲證實聯繫上芽芽！　鬆口沈玉琳現況：有為難的地方

吳宗憲證實聯繫上芽芽！　鬆口沈玉琳現況：有為難的地方

5小時前

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！　沈玉琳最新病況曝光…助理全說了

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！　沈玉琳最新病況曝光…助理全說了

3小時前

快訊／沈玉琳助理晚間「手提塑膠袋」現身三總！一出加護病房說話了

快訊／沈玉琳助理晚間「手提塑膠袋」現身三總！一出加護病房說話了

3小時前

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

7/29 22:02

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎！扛5間房貸 為妻女拚了

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎！扛5間房貸 為妻女拚了

15小時前

沈玉琳傳最新病況！　友爆「發燒多天難進食」肝出問題：檢查數值不佳

沈玉琳傳最新病況！　友爆「發燒多天難進食」肝出問題：檢查數值不佳

13小時前

快訊／家寧遭起訴後發聲明了！喊冤「本人深感遺憾」再扯Andy劈腿

快訊／家寧遭起訴後發聲明了！喊冤「本人深感遺憾」再扯Andy劈腿

4小時前

沈玉琳健康亮紅燈「驚傳進加護病房」！　助理揭最新情況

沈玉琳健康亮紅燈「驚傳進加護病房」！　助理揭最新情況

12小時前

詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況

詹惟中認失聯沈玉琳！心急擔憂「希望他早點健康」　曝上次見面就有狀況

7/29 22:08

沈玉琳傳昏迷！疑因「猛爆性肝炎引發腦水腫」進加護　老婆芽芽電話關機

沈玉琳傳昏迷！疑因「猛爆性肝炎引發腦水腫」進加護　老婆芽芽電話關機

7/29 23:21

熱門影音

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」

魏如萱遭爆捲三角戀　陶晶瑩「男生才是全知」
濱崎步等17年終於來台　粉絲超熱情...她狂揮手

濱崎步等17年終於來台　粉絲超熱情...她狂揮手
Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！

Kiwebaby噴屎在林進家沙發 　他調監視器抓到放水屁瞬間！
陶晶瑩疑惑吳宗憲罵人「AI嗎」　心疼小S：大家離她遠點

陶晶瑩疑惑吳宗憲罵人「AI嗎」　心疼小S：大家離她遠點
羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！
Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光

Kiwebaby放水屁「噴屎在林進家沙發」　他調監視器抓到！畫面曝光
星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來

星卉暴瘦剩38kg　狂吃甜食胖不起來
東海變身「狂粉」衝上前 強抱WINNER昇勳...保鑣傻眼XD

東海變身「狂粉」衝上前 強抱WINNER昇勳...保鑣傻眼XD
短劇男神王道鐵跳掃腿舞

短劇男神王道鐵跳掃腿舞
焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD
公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味
網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次

網紅「1G老濕」賞鳥千隻　大尺度頻道遭刪5次
沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

沈玉琳傳「猛爆性肝炎」進加護病房！　潘若迪陪伴…曾脫口：他最近沒活力

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

42歲魏如萱認愛21歲男網紅！　遭疑當小三..護愛：都單身才交往

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

曾子余沒藏戀情苦笑「都沒人認出」　孫綻穩定交往米可白曝結婚進度

曾子余沒藏戀情苦笑「都沒人認出」　孫綻穩定交往米可白曝結婚進度

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

DJ SODA「髮量只剩10%」慘況公開　友人嚇壞：像被虐待的狗狗

羅志祥唱尾牙合照握手通通有　《愛瘋頭》唱錯段滿臉問號XD

羅志祥唱尾牙合照握手通通有　《愛瘋頭》唱錯段滿臉問號XD

片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

片段曝光！吳宗憲否認罵小S：是黃子佼　「早把他惡行告訴女兒」吳姍儒仍合作

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

羅志祥哭了！要成功「就不要臉」　求別再提毀滅式爆料：我搞砸的

F4鳥巢再合體！包圍朱孝天唱歌　仔仔突開車…阿信笑虧「老司機」

F4鳥巢再合體！包圍朱孝天唱歌　仔仔突開車…阿信笑虧「老司機」

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

吳慷仁「伸舌頭」激吻李至正　李銘順全裸出浴！他看他照片DIY

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

星卉減肥剩38kg「罵人都中氣不足」　49歲首演媽「我怎麼變老了」調適心情

看更多

【搗蛋貓出沒】做實驗就在大家準備接住時...貓貓殺出破壞！

即時新聞

剛剛
剛剛
12分鐘前0

《解憂雜貨店》名導隔8年突暗酸王俊凱　挨轟「蹭熱度搏版面」

32分鐘前10

啦啦隊虔虔「晉升舞蹈總監」　霸氣宣布：動作不到位給我重來！

43分鐘前0

日男團出道5個月「閃電宣布解散」！　團長認違反合約：無法被原諒

1小時前20

劉雨柔產後14天「解放上空」！　不藏私授通乳秘技：奶量翻倍

1小時前10

黃文星開車目擊「警匪追逐過程」　緊追狂飆畫面曝光：太震撼

1小時前1

韓男星染毒竟被指「是因吃ADHD藥上癮」！　精神科醫師怒打臉

1小時前30

優格姐姐簽離婚協議遭罵「小孩很衰」　她高EQ回：不需犧牲的愛

2小時前80

挺罷免掉粉！李怡貞被推選民代幽默回「除了2職位都不要」網笑翻

2小時前33

媽媽癌末「手術切腫瘤轉普通病房」　黃宏軒謝母沒放棄：超勇的！

3小時前2318

快訊／家寧遭起訴反控Andy劈腿！男方反擊：化妝可以騙人，但金流無從藏匿

讀者迴響

熱門新聞

  1. 沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷
    7/29 23:155666
  2. 沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」
    16小時前2834
  3. 5小時前1627
  4. 快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！沈玉琳最新病況曝光
    3小時前1426
  5. 快訊／沈玉琳助理晚間「手提塑膠袋」現身三總！
    3小時前87
  6. 魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」
    7/29 22:024018
  7. 沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎
    15小時前2033
  8. 沈玉琳傳最新病況！友爆「發燒多天難進食」肝出問題
    13小時前81
  9. 快訊／家寧遭起訴後首發聲！
    4小時前5845
  10. 沈玉琳健康亮紅燈「驚傳進加護病房」
    12小時前44
ETtoday星光雲

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合