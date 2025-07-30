優格姐姐簽離婚協議遭罵「小孩很衰」　她高EQ回：不需犧牲的愛

記者蔡宜芳／綜合報導

女星林姵君（優格姐姐）在2017年嫁給「電競教父」實況主Xargon（殺梗、本名張瑋），兩人育有一子一女。她近日登上咪妃的Podcast節目，分享當初差點和丈夫離婚的過程，結果竟被網友罵「孩子被妳生下來真衰小」，對此，林姵君高EQ回應，直言「孩子不需要犧牲的愛」。

▲林姵君過去曾險些離婚。（圖／翻攝自Instagram／yogurtlin1010）

林姵君在節目中提到，她和老公的婚姻觸礁時，自己曾嘗試要找婚姻諮商，但男方卻覺得浪費錢。直到後來她忍受不了，直接簽好離婚協議書，丈夫才態度放軟，主動問她要不要去諮商，夫妻倆才化解心結，決定繼續攜手經營婚姻。

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▲林姵君表示，當時她認為生活狀態很不理想，所以決定離婚。（圖／翻攝自Instagram／yogurtlin1010）

對此，咪妃問林姵君說，在簽下離婚協議時，有沒有因為孩子而感到掙扎？林姵君坦言「一直很掙扎」，但她認為在當個「開心的媽媽」之前，她得先成為「開心的林姵君」。她也認為遇到類似狀況的媽媽們，都要先想想「自己要什麼樣的生活」、「想成為什麼樣的自己」，無論是要離婚還是繼續，自己都是有選擇權的。

▲林姵君直言在當開心的媽媽前，得先有個開心的自己。（圖／翻攝自Instagram／yogurtlin1010）

不過，林姵君的分享，被一位網友認為太自私，網友批評說：「這個小孩妳生出來的，然後妳生下來之後，在他還沒有足夠的行為能力和選擇權時，選擇只考慮自己，那只能說他被妳生下來真的衰小。」

林姵君對於網友的批評則表示，很多媽媽都被這樣的聲音綁架了選擇權，「我在這裡對你們，也是對我自己喊話：最大的悲哀就是被社會教育成認為『犧牲才是愛』！而孩子不需要犧牲的愛。」她表示，媽媽們願意為孩子付出、也願意當榜樣，做選擇也是讓孩子知道「人有選擇自己人生的權利」。

▲林姵君回應網友。（圖／翻攝自Instagram／yogurtlin1010）