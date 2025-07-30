1個月前才宣布與珉雅結婚！溫朱莞突捲「劈腿封口費」風波急澄清

記者劉宛欣／綜合報導

南韓男星演員溫朱莞即將與女團Girl’s Day出身的演員方珉雅步入婚姻殿堂，沒想到卻突然被指對感情不忠，甚至企圖拿封口費解決，對此，經紀公司向韓媒《SPOTV NEWS》，針對網路流傳的「劈腿封口費」相關謠言做出澄清：「演員溫朱莞與該傳聞毫無關聯，相關爆料並非事實，純屬虛構。」直接否認了所有指控。

▲珉雅、溫朱莞即將於11月完婚。（圖／翻攝自珉雅、溫朱莞Instagram）

此前，一篇匿名貼文出現在某職場匿名社群中，標題為「前男友經濟公司給了我800萬（約17萬台幣）」，貼文內容指出前男友是藝人，在男方劈腿後，她收到了公司支付的「封口費」。原PO A女爆料說：「對方說他半年內會上節目公開與新女友的結婚準備過程，但因為時間線對不上，提前給我800萬當作安慰金。」接著補充，「當我追問具體是什麼意思時，對方表示節目播出時交往時間可能會顯得是在我們分手前就開始交往，也就是『劈腿分手』的意思。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲溫朱莞否認網路上的劈腿傳聞。（圖／翻攝自溫朱莞Instagram）

A女更進一步揭露，對方要求她「不要再多提這件事」，甚至還說出「反正你也沒打算跟我走到最後」等令人心寒的話語。雖然該貼文未附上任何具體證據，但由於留言中提到「30多歲的男演員」，網友開始揣測與即將結婚的多位男藝人有關，導致多位無辜演員遭到波及，甚至還有人以「ㅇㅈㅇ（與溫朱莞韓文縮寫相同）」的暗示，讓許多演員深陷風波。

溫朱莞即將於11月與方珉雅舉行婚禮，日前宣布婚訊時曾溫暖地對粉絲表示：「不管我們在哪裡見面，都像以前一樣，開心地打招呼聊天，我一直很感激，這點你們知道吧？」對方珉雅的粉絲則說：「我會小心珍惜她，守護在她身邊。我知道珉雅的粉絲對她有多大的力量，希望大家一如既往地繼續支持與愛她。」展現出貼心又可靠的模樣。