野生「國際天后」墾丁爽度假！莎拉布萊曼來台　每天跟猴子聊天：沒人認出我

記者蕭采薇／台北報導

「美聲天后」莎拉布萊曼（Sarah Brightman）睽違30年，重返音樂劇舞台領銜主演，並將音樂劇《日落大道》帶來台灣。來台多次的她，這回也把握機會度假，特地到墾丁玩了一個禮拜。由於飯店位於大自然中，莎拉自在的享受難得的假期，更難忘活潑的野生猴子，「我每天都和牠們聊天。」

▲《日落大道》主演，（左起）莎拉布萊曼、堤姆德拉克斯來台。（圖／寬宏藝術提供）

莎拉布萊曼在音樂劇《日落大道》中，飾演一位渴望重返鎂光燈的傳奇女星「諾瑪」。她難掩緊張，直呼：「我很緊張，壓力很大。」而和角色同樣有歌手、演員的身份，莎拉布萊曼說，她能感受與諾瑪有許多連結，「這部作品的情感重量需要的不只是技巧，而是人生的歷練。隨著年紀增長，我更能體會諾瑪的孤寂與脆弱，我像是花了一輩子準備這個角色。」

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而飾演男主角「喬吉利斯」的堤姆德拉克斯 （Tim Draxl） ，也分享初次接獲演出邀請的興奮心情：「我當下震驚得馬上在家播放原聲帶，邊唱邊跳！」也透露與莎拉布萊曼的第一次「接觸」，是小時候在爸爸車上聽《歌劇魅影》的原聲帶並深深著迷，沒想到未來竟真的和偶像合作，令他直呼：「美夢成真！」

▲「美聲天后」莎拉布萊曼睽違30年，重返音樂劇舞台領銜主演，並將《日落大道》帶來台灣。（圖／寬宏藝術提供）

莎拉布萊曼多次來台開唱，對台灣並不陌生，這回還熟門熟路的去墾丁玩了7天，她笑說，全程沒有被遊客認出，「沒有人能想到我居然會出現在墾丁吧！」莎拉布萊曼同時大讚台灣人禮貌又熱情，給了她滿滿安全感，此外也對台灣美食更是讚不絕口，直呼新鮮又好吃。

▲莎拉布萊曼為音樂劇《日落大道》來台，還先去墾丁度假七天。（圖／寬宏藝術提供）

莎拉布萊曼以美聲著稱，為保護嗓音也是煞費苦心。她說：「演藝路上需要大量犧牲，包括聲音、體力、私人生活與社交活動等。」為了保養聲音，她一生都避免吼叫與參加派對，即使看到蟑螂也不會叫出聲。不過她仍俏皮表示：「我去玩高空彈跳還是會尖叫啦！」堤姆德拉克斯則表示，對他而言最大的犧牲，是捨棄了許多陪伴家人的時間。

▲《日落大道》主演，（左起）堤姆德拉克斯、莎拉布萊曼，在飯店接受媒體訪問。（圖／寬宏藝術提供）

《日落大道》不僅是一齣描寫時代更替、榮光殞落的劇作，更是深刻呈現在夢想與現實交界處的掙扎與渴望。在這段追尋的旅途中，即使結果未必完美，都是人生的投影，劇場燈光下的每一幕，也是一場心靈的對話。《日落大道》即將於8月2日至10日，在台北國家戲劇院隆重登場，全台僅此11場。購票請洽寬宏售票、全台萊爾富及OK便利商店。